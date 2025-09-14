scorecardresearch
 

इजरायली सेना की गाजा सिटी में ताबड़तोड़ एयरस्ट्राइक, एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत

गाजा सिटी में इजरायली एयरस्ट्राइक से कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है. इनमें 12 बच्चे भी शामिल हैं. इज़रायल ने ऊंची इमारतों को निशाना बनाया है और दावा किया कि उनका इस्तेमाल हमास कर रहा था. एक हमले में शेख रदवान इलाके में एक ही परिवार के 10 लोग मारे गए. शहर में मानवीय संकट गहराता जा रहा है.

इजरायली सेना गाजा सिटी पर लगातार स्ट्राइक क रही है. (Photo: AP)
गाजा सिटी में इजरायल के एयरस्ट्राइक ने हालात और भयावह बना दिए हैं. शनिवार को स्वास्थ्य अधिकारियों ने जानकारी दी कि ताजा हमलों में कम से कम 32 लोगों की मौत हुई है. इनमें 12 बच्चे भी शामिल हैं. शवों को गाजा के शिफा अस्पताल के मुर्दाघर में लाया गया, जहां स्वास्थ्यकर्मियों ने स्थिति की पुष्टि की.

पिछले कुछ दिनों में इजरायल ने गाजा सिटी पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं. इस दौरान कई ऊंची इमारतों को ध्वस्त किया गया है. इजरायली सेना का कहना है कि इन इमारतों का इस्तेमाल हमास द्वारा निगरानी उपकरण लगाने के लिए किया जा रहा था. शनिवार को भी सेना ने दावा किया कि उसने गाजा सिटी के एक और ऊंचे भवन को निशाना बनाया जो हमास के उपयोग में था.

इजरायल ने गाजा सिटी के निवासियों को क्षेत्र खाली करने का आदेश दिया है. सेना का कहना है कि यह कार्रवाई गाजा क्षेत्र के सबसे बड़े शहर पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से की जा रही है. उनके अनुसार गाजा सिटी हमास का आखिरी गढ़ है. हालांकि, शहर में अब भी लाखों लोग रह रहे हैं और वे अकाल जैसी स्थिति में बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं.

हमले में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत!

स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार देर रात और शनिवार तड़के हुए एक हमले में शेख रदवान इलाके में एक मकान को निशाना बनाया गया. इस हमले में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में मां और उनके तीन बच्चे भी शामिल थे.

यह भी पढ़ें: 'शानदार डिनर...', इजरायली हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के साथ डिनर के बाद बोले कतर के पीएम शेख मोहम्मद

स्थानीय लोगों में दहशत और गुस्सा

इस घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत और गुस्सा दोनों बढ़ा दिया है. लगातार हो रहे एयरस्ट्राइक ने गाजा सिटी की स्थिति और गंभीर कर दी है. मानवीय संकट गहराता जा रहा है और आम लोगों को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.

TOPICS:

