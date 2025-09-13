scorecardresearch
 

'शानदार डिनर...', इजरायली हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के साथ डिनर के बाद बोले कतर के पीएम शेख मोहम्मद

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अल-थानी की बैठक इजरायल द्वारा दोहा में हमास नेताओं पर हमले के बाद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई थी. ट्रंप ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की थी और कतर को भरोसा दिलाया कि अमेरिका उसकी मध्यस्थ भूमिका का समर्थन करता रहेगा.

डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर शेख तमीम. (File Photo)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी के साथ डिनर किया. यह बैठक ऐसे समय पर हुई जब इजरायल ने कुछ दिन पहले दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश की थी. मंगलवार को हुए इस हमले की न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी आलोचनाएं हुईं. माना जा रहा है कि इस घटना से गाजा संघर्ष को लेकर अमेरिका की मध्यस्थता की कोशिशें पटरी से उतर सकती थीं.

रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि, डिनर से पहले अल-थानी ने व्हाइट हाउस में उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स और विदेश मंत्री मार्को रुबियो से लगभग एक घंटे लंबी बैठक की थी. इस दौरान कतर की मध्यस्थता भूमिका और रक्षा सहयोग को लेकर चर्चा हुई. अमेरिका और कतर लंबे समय से गाजा में युद्धविराम, बंधक रिहाई और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण योजना पर बातचीत कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम से की बात, दोहा में इजरायली हमले पर जताई चिंता

ट्रंप ने इजरायल की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और इसे "एकतरफ़ा हमला" बताया, जो न तो अमेरिकी हितों में है और न ही इजरायल के. उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत कर असंतोष जाहिर किया और कतरियों को भरोसा दिलाया कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी.

कतरी नेता ने डिनर को बताया शानदार, अमेरिका ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

कतर के उप मिशन प्रमुख हमाह अल-मुफ्ताह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "राष्ट्रपति ट्रंप के साथ शानदार डिनर अभी समाप्त हुआ." वहीं व्हाइट हाउस ने इस बैठक की पुष्टि तो की, लेकिन बातचीत की कोई जानकारी नहीं दी.

शांति की कोशिशों को नष्ट करने का आरोप

मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं पर हुए हमले के बाद अल-थानी ने इजरायल पर शांति की कोशिशें नष्ट करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा कि कतर अपनी मध्यस्थ भूमिका से पीछे नहीं हटेगा और क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए प्रयास जारी रखेगा.

यह भी पढ़ें: 9/11 पर वैसा ही जवाब! कतर में मिसाइलें गिराकर बोले नेतन्याहू- 'वही किया जो अमेरिका ने...'

गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 से जारी इजरायल के गाजा पर हमलों में अब तक 64,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. लगभग पूरी आबादी विस्थापित हो चुकी है और लाखों लोग भुखमरी संकट झेल रहे हैं. कई अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ और मानवाधिकार कार्यकर्ता इस हमले को नरसंहार की श्रेणी में मानते हैं. इस पृष्ठभूमि में अमेरिका और कतर की साझेदारी को बेहद अहम माना जा रहा है.

