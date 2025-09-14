'कतर में हमास के नेताओं के खात्मे से समाप्त हो सकता है गाजा युद्ध', बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू

इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ज़ोर देकर कहा कि कतर में रह रहे हमास के नेताओं को खत्म करने से सभी बंधकों को रिहा करने और गाजा में युद्ध समाप्त करने की मुख्य बाधा दूर हो जाएगी. दरअसल, इज़रायल ने हाल ही में कतर के दोहा में हमास के लीडर्स को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए थे, जिसका कतर ने कड़ा विरोध किया.

नेतन्याहू ने X पर लिखा कि कतर में रह रहे हमास के आतंकवादी नेताओं को गाजा के लोगों की कोई परवाह नहीं है. उन्होंने युद्ध को अंतहीन रूप से खींचने के लिए युद्धविराम के सभी प्रयासों को रोक कर दिया. उन्हें खत्म करने से ही हमारे सभी बंधकों को रिहा करने और युद्ध समाप्त करने की मुख्य बाधा दूर होगी.

दोहा पर इज़रायली हमले को लेकर हमास का बयान



हमास ने कहा कि उसके वरिष्ठ नेता और उसकी वार्ता टीम के सदस्य इस हमले में बच गए. हालांकि इस अटैक में उसके पांच सदस्य मारे गए हैं. जिनमें निर्वासित गाजा प्रमुख के पुत्र खलील अल-हया भी शामिल हैं. हमास ने दोहा हमले को 'संपूर्ण वार्ता प्रक्रिया की हत्या' करार दिया है.और कहा कि वह गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए समूह की शर्तों में कोई बदलाव नहीं करेगा. वहीं, कतर ने बताया कि इसके अलावा उसकी आंतरिक सुरक्षा बल का एक सदस्य भी हमले में मारा गया है.

हथियार छोड़ दे हमासः इजरायल

इज़रायल ने मांग की है कि हमास गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करे और हथियार छोड़ दे. जबकि हमास का कहना है कि बिना युद्ध समाप्ति समझौते के वह सभी बंधकों को रिहा नहीं करेगा और जब तक फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य नहीं मिलता, वह अपने हथियार नहीं छोड़ेगा.

नेतन्याहू ने दी थी कतर को चेतावनी



हाल ही में नेतन्याहू ने कतर पर हमास के आतंकियों को पनाह देने और आर्थिक मदद करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा कि मैं कतर और उन सभी देशों से कहता हूं जो आतंकियों को पनाह देते हैं, या तो उन्हें बाहर निकालो या फिर न्याय के कटघरे में खड़ा करो. अगर ऐसा नहीं किया तो हम कार्रवाई करेंगे.

