scorecardresearch
 

Feedback

'कतर में हमास के नेताओं के खात्मे से समाप्त हो सकता है गाजा युद्ध', बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू

इज़रायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि कतर में मौजूद हमास प्रमुखों का खात्मा गाजा युद्ध को खत्म करने और बंधकों की रिहाई में मुख्य कदम होगा. हाल ही में इज़रायल ने कतर में हमास के नेताओं पर हवाई हमला किया था, जिसमें हमास के पांच सदस्य और एक कतर सुरक्षा अधिकारी मारा गया था.

Advertisement
X
हमास ने दोहा में इजरायली हमले को वार्ता प्रक्रिया की हत्या करार दिया है (Photo: AFP)
हमास ने दोहा में इजरायली हमले को वार्ता प्रक्रिया की हत्या करार दिया है (Photo: AFP)

इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ज़ोर देकर कहा कि कतर में रह रहे हमास के नेताओं को खत्म करने से सभी बंधकों को रिहा करने और गाजा में युद्ध समाप्त करने की मुख्य बाधा दूर हो जाएगी. दरअसल, इज़रायल ने हाल ही में कतर के दोहा में हमास के लीडर्स को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए थे, जिसका कतर ने कड़ा विरोध किया.

नेतन्याहू ने X पर लिखा कि कतर में रह रहे हमास के आतंकवादी नेताओं को गाजा के लोगों की कोई परवाह नहीं है. उन्होंने युद्ध को अंतहीन रूप से खींचने के लिए युद्धविराम के सभी प्रयासों को रोक कर दिया. उन्हें खत्म करने से ही हमारे सभी बंधकों को रिहा करने और युद्ध समाप्त करने की मुख्य बाधा दूर होगी.

दोहा पर इज़रायली हमले को लेकर हमास का बयान 

हमास ने कहा कि उसके वरिष्ठ नेता और उसकी वार्ता टीम के सदस्य इस हमले में बच गए. हालांकि इस अटैक में उसके पांच सदस्य मारे गए हैं. जिनमें निर्वासित गाजा प्रमुख के पुत्र खलील अल-हया भी शामिल हैं. हमास ने दोहा हमले को 'संपूर्ण वार्ता प्रक्रिया की हत्या' करार दिया है.और कहा कि वह गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए समूह की शर्तों में कोई बदलाव नहीं करेगा. वहीं, कतर ने बताया कि इसके अलावा उसकी आंतरिक सुरक्षा बल का एक सदस्य भी हमले में मारा गया है.

Advertisement

हथियार छोड़ दे हमासः इजरायल

इज़रायल ने मांग की है कि हमास गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करे और हथियार छोड़ दे. जबकि हमास का कहना है कि बिना युद्ध समाप्ति समझौते के वह सभी बंधकों को रिहा नहीं करेगा और जब तक फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य नहीं मिलता, वह अपने हथियार नहीं छोड़ेगा.

नेतन्याहू ने दी थी कतर को चेतावनी

हाल ही में नेतन्याहू ने कतर पर हमास के आतंकियों को पनाह देने और आर्थिक मदद करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा कि  मैं कतर और उन सभी देशों से कहता हूं जो आतंकियों को पनाह देते हैं, या तो उन्हें बाहर निकालो या फिर न्याय के कटघरे में खड़ा करो. अगर ऐसा नहीं किया तो हम कार्रवाई करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement