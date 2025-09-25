scorecardresearch
 

Feedback

'एटम बम चाहिए नहीं, मगर एनरिचमेंट रुकेगा नहीं...', खामेनेई बोले- ऐसी शक्तियों को तमाचा मारेगी ईरान की जनता!

क्या ईरान की सरकार फिर से अमेरिका के साथ टकराव की मुद्रा में है? ईरान के सबसे धार्मिक नेता अली खामेनेई ने साफ कहा है कि हमें परमाणु बम नहीं चाहिए लेकिन हम यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे. उन्होंने ईरान पर दबाव डालने वालों को ईरान की जनता द्वारा तमाचा मारने की बात कहकर तापमान बढ़ा दिया है.

Advertisement
X
खामेनेई ने कहा है कि एनरिचमेंट एक विज्ञान हैं और आप इसे नष्ट नहीं कर सकते हैं. (File Photo: Reuters)
खामेनेई ने कहा है कि एनरिचमेंट एक विज्ञान हैं और आप इसे नष्ट नहीं कर सकते हैं. (File Photo: Reuters)

ईरान ने अमेरिका के साथ संवाद की किसी भी संभावना को खारिज किया है. ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका अपने हर वादे तोड़ता है और ऐसे पक्ष के साथ वार्ता नहीं की जा सकती है. खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका किए गए वादों पर मुकर जाता है, झूठ बोलता है और धमकियां देता रहता है.

अमेरिका ने कुछ ही महीने पहले ईरान के तीन परमाणु केंद्रों फोर्दो, इस्फहान  और नतांज पर हमला किया था और उन्हें नष्ट कर दिया था. 

ख़ामेनेई ने कहा, "जिस पक्ष का हम सामना कर रहे हैं (अमेरिका) वह हर मामले में अपने वादे तोड़ता है. वे झूठ बोलते हैं, सैन्य धमकियां देते हैं, लोगों की हत्या करते हैं और परमाणु प्रतिष्ठानों पर बमबारी करते हैं. हम ऐसे पक्ष के साथ बातचीत और समझौते नहीं कर सकते."

सम्बंधित ख़बरें

Israel sell record weapon
गाजा और ईरान से जंग के बीच इजरायल ने 14 अरब डॉलर के हथियार बेचे  
Saudi Aarab Pakistan Iran
क्या सऊदी के लिए पड़ोसी देश ईरान से जंग लड़ेगा पाकिस्तान? सुरक्षा गारंटी डील पर बात और उलझेगी 
Trump, Netanyahu, Khamenei
इजरायल का गाजा मिशन, ट्रंप की फाइनल चेतावनी और अब ईरान की एंट्री... खामेनेई-नेतन्याहू फिर लड़ेंगे जंग? 
Iran Supreme Leader Khamenei
'न परमाणु हथियार की जरूरत और ना ही बनाने का इरादा...', खामेनेई बोले- दबाव में झुकेंगे नहीं 
gaza_iran_wars
जंग के बीच भी खूब कमाई कर रहा Israel 

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली ख़ामेनेई ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत तेहरान के हितों की पूर्ति नहीं करेगी और एक गतिरोध साबित होगी. 

परमाणु बम चाहिए नहीं, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट रोकेंगे नहीं

खामेनेई ने यह भी कहा कि ईरान यूरेनियम संवर्धन के संबंध में "दबाव के आगे नहीं झुकेगा" और उन्होंने तेहरान के लंबे समय से चले आ रहे आधिकारिक रुख को दोहराया कि उसे परमाणु हथियारों की आवश्यकता नहीं है और न ही उनका उत्पादन करने का कोई इरादा है. 

Advertisement

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती. 

इसके जवाब में खामेनेई ने कहा कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट करना बंद नहीं करेगा. खामेनेई ने तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि, 'जो भी हमें न्यूक्लियर एनरिचमेंट करने से रोकने का दबाव डालेगा उसे ईरान की जनता करारा तमाचा मारेगी.'

उन्होंने कहा कि हमारी मौजूदा स्थिति में अमेरिका के साथ बातचीत और वार्ता निश्चित रूप से कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी और देश को होने वाले किसी भी नुकसान को नहीं रोक पाएगी. बल्कि इससे देश को सिर्फ़ नुकसान ही होगा.

खामेनेई ने अमेरिकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि, 'वे आए और इधर-उधर ईरानी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज पर बमबारी की. लेकिन एनरिचमेंट एक विज्ञान है, और विज्ञान को नष्ट नहीं किया जा सकता. विज्ञान को बमों, धमकियों और ऐसी ही चीजों से खत्म नहीं किया जा सकता.

कोई भी सम्माननीय राष्ट्र स्वीकार नहीं करेगा

ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा कि मौजूदा हालात में अमेरिका के साथ बातचीत नुकसानदेह है. अमेरिका चाहता है कि हमारे पास मध्यम दूरी की मिसाइलें समेत कोई भी मिसाइल न हो. उन्होंने कहा कि धमकियों के बीच बातचीत स्वीकार करने का मतलब है कि हम दबाव के आगे झुक रहे हैं, कोई भी सम्माननीय राष्ट्र इसे स्वीकार नहीं करेगा. 

Advertisement

खामेनेई का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और यूरोपीय देश तेहरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं. ईरानी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी. 

गौरतलब है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन में भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं चाहिए थे. उन्होंने कहा कि उनके देश ने 'कभी भी परमाणु हथियार नहीं चाहे थे और न कभी चाहेगा.'

बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने कहा, "हम परमाणु हथियार नहीं चाहते."

इस वर्ष जून में इजरायल और ईरान के बीच 12 दिनों की जंग के बाद किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहली बार ईरान के राष्ट्रपति का बयान आया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement