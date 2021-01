जकार्ता से उड़ान भरने के बाद बोइंग विमान लापता, सर्च ऑपरेशन जारी

इंडोनेशिया के अधिकारियों ने एक बोइंग 737-500 'क्लासिक' विमान के लोकेशन कन्फर्म करने के लिए खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया है, जिसने जकार्ता से पोंटियानक तक के लिए उड़ान भरा था. श्रीविजय एयर एसजे 182 बोइंग 737-500 जहाज है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर पीके-सीएलसी (एमएसएन 27323) है.

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, श्रीविजय एयर जहाज के जकार्ता के सोएकरनोहाट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के चार मिनट के भीतर एक मिनट से भी कम समय में 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद संपर्क टूट गया.

