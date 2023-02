'बुरे वक्त में ही होती है सच्चे दोस्त की पहचान' , भूकंप से तबाही के बीच भारत की मदद पर बोला तुर्की

भूकंप ने तुर्की और सीरिया में भीषण तबाही मचाई है. अब तक 4 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. 15 हजार से ज्यादा लोग जख्मी हैं. 5.6 हजार घर और इमारतें पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं. मुश्किल की इस घड़ी में भारत तुर्की की मदद के लिए आगे आया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर भारत, तुर्की को फौरन मदद भेज रहा है. भारत ने NDRF की रेस्क्यू टीम, दवाइयां और मेडिकल टीम तुरंत तुर्की भेजने का ऐलान किया. बुरे वक्त में भारत की इस मदद पर तुर्की ने तहेदिल से शुक्रिया अदा किया है.

भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत में स्थित तुर्की के दूतावास पहुंचकर मुसीबत की इस घड़ी में साथ खड़े होने का वादा किया. तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल से मिलकर मुरलीधरन ने भूकंप से हुई तबाही पर दुख जताया और भारत की तरफ से की जाने वाली मदद के बारे में भी बताया. इस मुलाकात के बाद फिरात सुनेल ने ट्वीट कर भारत का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा, 'हिंदी और तुर्की दोनों भाषाओं में दोस्त आम बोलचाल का शब्द है. उन्होंने आगे कहा कि तुर्की भाषा में एक कहावत है. Dost kara günde belli olur यानी मुश्किल समय में काम आने वाला ही सच्चा दोस्त होता है (a friend in need is a friend indeed). भारत का तहेदिल से शुक्रिया.

इससे पहले पीएम मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा था, 'तुर्की में भूकंप के कारण जान-माल के नुकसान से दुखी हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. आशा करता हूं कि घायलों की सेहत में जल्द सुधार आए. भारत तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस त्रासदी से निपटने के लिए हर संभव मदद देने के लिए तैयार है.' पीएम मोदी के साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी तुर्की में तबाही पर शोक जताया था. उन्होंने ट्वीट किया था, 'तुर्की में आए भूकंप में जान-माल की क्षति से काफी दुखी हूं. तुर्की के विदेश मंत्री को अवगत करा दिया गया है कि इस कठिन समय में हमारी संवेदना और समर्थन तुर्की के साथ हैं.'

प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि पीएम मोदी के निर्देश पर तुर्की को तत्काल मदद भेजने के लिए पीएम के मुख्य सचिव पीके मिश्रा ने अहम बैठक बुलाई. बैठक में फैसला लिया गया कि तुर्की को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजी जाएगी. NDRF की दो टीमें तुर्की रवाना हो चुकी हैं, जिसमें विशेष डॉग स्कॉड सहित 100 जवान शामिल हैं. दक्ष डॉक्टरों और पेरामेडिक्स की एक मेडिकल टीम भी इसमें शामिल है.

भारत की तरह ही अमेरिका, रूस, जर्मनी ने भी तुर्की को मदद भेजने की बात कही. अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने ट्वीट किया, 'तुर्की और सीरिया में आज के विनाशकारी भूकंप से बहुत चिंतित हूं. मैं तुर्की के अधिकारियों के संपर्क में हूं और उन्हें बताया गया है कि अमेरिका सभी आवश्यक मदद करने के लिए तैयार है. हम तुर्की के साथ मिलकर स्थिति पर बारीकी से निगरानी रखना जारी रखेंगे.'रूस ने भी तुर्की के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि देश जल्द ही इस आपदा से उबर जाएगा. रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय की तरफ से कहा गया, 'रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. रूस तुर्की को सभी जरूर मदद देने के लिए तैयार है.'

रूस के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय ने घोषणा की कि भूकंप के बाद सहायता के लिए 100 सदस्यीय बचाव दल और दो IL-76 हवाई जहाज तुर्की जाने के लिए तैयार हैं, जो प्रभावितों की मदद करेंगे. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी ट्वीट कर विनाशकारी भूकंप पर गहरा शोक जताया है. उन्होंने लिखा, 'घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. इस वक्त हम तुर्की के लोगों के साथ खड़े हैं और हर संभव मदद को तैयार हैं.'

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ट्वीट कर लिखा कि फ्रांस इस दुख की घड़ी में तुर्की के लोगों के साथ खड़ा है और हम तुर्की को हर संभव मदद भेज रहे हैं. उन्होंने अपने ट्वीट में आगे कहा, 'विनाशकारी भूकंप के बाद हमें तुर्की और सीरिया से डरा देने वाली तस्वीरें देखने को मिल रही हैं.'इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी तुर्की को जल्द मदद भेजने की बात कही है. उन्होंने कहा, 'इस संकट की घड़ी में मेरी संवेदनाएं तुर्की के लोगों के साथ हैं. तुर्की सरकार के आग्रह पर मैंने सभी अधिकारियों को चिकित्सा, बचाव और जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत तैयार रहने का निर्देश दिया है.' नेतन्याहू ने कहा है कि रेस्क्यू टीमों को भेजने की घोषणा आने वाले घंटों में की जाएगी.

वहीं, यूरोपीय यूनियन ने भी तुर्की को बड़ी मदद भेजने की घोषणा की है. यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने ट्विटर पर लिखा, 'विनाशकारी भूकंप के बाद हम तुर्की और सीरिया के लोगों के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं. 'यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने भी तुर्की के लोगों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की. यूरोपीय यूनियन ने घोषणा की है कि खोज और बचाव दल को तुर्की भेजा जा रहा है. संकट प्रबंधन के लिए यूरोपीय आयुक्त जानेज लेनार्सिक ने ट्वीट कर जानकारी दी कि नीदरलैंड और रोमानिया की टीमें तुर्की के लिए रवाना हो चुकी हैं.

विपदा की इस घड़ी में दुश्मन देशों का भी मिला सहारातुर्की को आपदा की इस मुश्किल घड़ी में अपने पुराने दुश्मन देशों का साथ भी मिल रहा है. तुर्की और ग्रीस के बीच सीमा को लेकर सालों से विवाद चलता आ रहा है. दोनों पड़ोसी देशों के बीच सांस्कृतिक विवाद भी लंबे समय से चलता आ रहा है. इसके बावजूद ग्रीस ने इस वक्त तुर्की को मदद की पेशकश की है. ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि ग्रीस तुर्की को मदद देने के लिए तैयार है. नाटो, इस्लामिक सहयोग संगठन ने भी तुर्की के लोगों के प्रति संवेदना जताते हुए मदद की पेशकश की है.

बता दें कि तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी की सुबह 7.8 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आया. जिसमें अब तक 4 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. बताया जा रहा है कि इस प्राकृतिक हादसे में 5 हजार से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं. भूकंप में 6 हजार के करीब इमारतें गिर गईं और मलबे के भीतर हजारों लोग दब गए. तुर्की का ऐतिहासिक गजियांटेप कैसल भी इस भूकंप में ढह गया. 2,200 से अधिक साल पहले बना यह कैसल तुर्की के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता था. भूकंप के तेज झटके साइप्रस, लेबनान, इजरायल के कुछ हिस्सों, फिलिस्तीन और मिस्र में भी महसूस किए गए. तुर्की के अधिकारियों ने भूकंप के बाद लेवल 4 अलार्म घोषित किया है जिसका अर्थ यह हुआ कि इस भीषण आपदा से निपटने के लिए तुर्की को अंतरराष्ट्रीय मदद की जरूरत है.