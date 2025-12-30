scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत-पाकिस्तान के बीच 2026 में फिर छिड़ सकती है जंग... अमेरिकी रिपोर्ट में बड़े दावे

अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बीच 2026 में सशस्त्र संघर्ष की संभावना है. पिछले साल मई में दोनों देशों के बीच चार दिन का युद्ध हुआ था, जिसमें ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ. रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध की मध्यम संभावना है.

Advertisement
X
भारत और पाकिस्तान में मई में चार दिनों का युद्ध हुआ था (File Photo: India Today)
भारत और पाकिस्तान में मई में चार दिनों का युद्ध हुआ था (File Photo: India Today)

अमेरिकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद 2026 में सशस्त्र संघर्ष में बदल सकता है. अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञों का सर्वेक्षण करने वाली काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस (CFR) ने दोनों देशों के बीच संघर्ष की संभावना को 'मध्यम (Moderate)' बताया है. CFR ने अनुमान लगाया है कि इस संभावित संघर्ष का अमेरिकी हितों पर 'मध्यम प्रभाव' पड़ सकता है.

CFR की 'Conflicts to Watch in 2026' रिपोर्ट में कहा गया है कि 'भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ी हुई आतंकवादी गतिविधियों के कारण फिर से सशस्त्र संघर्ष की मध्यम संभावना है.'

इसी साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिन का छोटा युद्ध हुआ था, जिसमें ड्रोन और मिसाइलों का भारी इस्तेमाल हुआ था. इसकी शुरुआत पाकिस्तान स्पॉन्सर आतंकियों के पहलगाम हमले से हुई थी. 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम में हमला कर 26 लोगों की जान ले ली थी.

सम्बंधित ख़बरें

Pakistan admitted India’s drone strike in 2025 operation sindoor
'बंकर में छिपने...', Op सिंदूर पर पाक राष्ट्रपति का बड़ा कबूलनामा
Brahmos Missile Noor Khan Base Operation Sindoor
ब्रह्मोस का निशाना, नूर खान एयरबेस पर तबाही... PAK ने कबूले ये 7 सच
Pakistan's Deputy Prime Minister Ishaq Dar has admitted that India had attacked Nur Khan Airbase in May 2025
'तबाह हुआ एयरबेस, कई जवान हुए थे घायल', ऑपरेशन सिंदूर पर PAK का कुबूलनामा
PAk Anti DRone System
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की आशंका से खौफ में पाकिस्तान, LoC के पास तैनात किए काउंटर-ड्रोन सिस्टम
maulana rehman and munir
'इंडिया ने हमला किया तो क्या गलत किया?', ल्यारी में बैठकर मौलाना ने मुनीर से पूछा

इस हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों और उनके ठिकानों को टार्गेट करते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. जवाब में पाकिस्तान ने भी हमले किए थे जिनमें से अधिकतर नाकाम रहे.  

चार दिनों के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने युद्धविराम का आह्वान किया था लेकिन शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की हाइब्रिड सरकार इस युद्ध को लेकर डींगें हांकती रही है. जम्मू और कश्मीर में तब से कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के अनुसार इस सर्दी में जम्मू क्षेत्र में 30 से अधिक पाकिस्तानी आतंकवादी सक्रिय हैं.

Advertisement

युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान ने तेज की हथियारों की खरीद

युद्धविराम के बावजूद, भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने रक्षा उपकरणों की खरीद को तेज कर दिया है. भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council) ने हाल ही में 79,000 करोड़ रुपये की ड्रोन, एयर-टू-एयर मिसाइल और गाइडेड बमों की खरीद को मंजूरी दी.

इसी तरह, पाकिस्तान ने तुर्की और चीन के साथ नई ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए बातचीत शुरू की है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरह फेल साबित हुआ था जिससे सीख लेकर पाकिस्तान ये कदम उठा रहा है.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध की संभावना

CFR रिपोर्ट में एक और पाकिस्तानी युद्ध का जिक्र है. रिपोर्ट के अनुसार 2026 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध की 'मध्यम संभावना' है, हालांकि इसका अमेरिकी हितों पर 'कम प्रभाव' होगा.

रिपोर्ट में कहा गया है कि 'सीमा पार से बढ़ते चरमपंथी हमलों के कारण अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फिर से सशस्त्र संघर्ष की मध्यम संभावना है.'

रिपोर्ट का मकसद अमेरिकी सांसदों को संभावित संघर्षों के हॉटस्पॉट के बारे में जानकारी देना और उनकी कार्रवाई के लिए गाइड करना है. रिपोर्ट में संघर्षों को तीन श्रेणियों- टियर 1, 2 और 3 में बांटा गया है. इसमें यह देखा गया है कि कौन सा संघर्ष सशस्त्र संघर्ष में बदलने की संभावना रखता है और अमेरिकी हितों पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है. संभावना और प्रभाव को 'उच्च', 'मध्यम' और 'कम' के रूप में आंका गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement