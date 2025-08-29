scorecardresearch
 

Feedback

'भारत और चीन स्थिर विश्व आर्थिक व्यवस्था के लिए एकजुट हों', जापान में पीएम मोदी का जिनपिंग को मैसेज!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान यात्रा के दौरान कहा कि भारत-चीन सहयोग वैश्विक आर्थिक स्थिरता और एशिया में शांति के लिए अहम है. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से बनी अनिश्चितता का ज़िक्र किया. पीएम मोदी 31 अगस्त को चीन जाएंगे. इस दौरान वह राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.

Advertisement
X
प्रधानमंत्री मोदी रविवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे (File Photo: Reuters)
प्रधानमंत्री मोदी रविवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे (File Photo: Reuters)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल जापान की यात्रा पर हैं, इसके बाद वह चीन के लिए रवाना होंगे. पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि 2 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और चीन को वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से जो अनिश्चितता बनी है, उसे देखते हुए भारत-चीन सहयोग ज़रूरी है. उन्होंने कहा कि एशिया की इन दो ताकतों के बीच स्थिर और अच्छे संबंध दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए भी अहम हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने ये बयान जापान में दिया. वह जल्द ही चीन की यात्रा पर जाएंगे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे. 

जापानी अखबार योमिउरी शिंबुन को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था में मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और चीन के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर (विश्व आर्थिक व्यवस्था) में स्थिरता लाने के लिए मिलकर काम करना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि भारत आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ लंबे समय तक रणनीतिक नज़रिए से रिश्तों को आगे बढ़ाने और विकास से जुड़ी चुनौतियों का हल खोजने के लिए संवाद बढ़ाने को तैयार है.

सम्बंधित ख़बरें

गलत दावे के साथ बीजेपी कार्यकर्ता की तस्वीर वायरल
फैक्ट चेक: बिहार में पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाले शख्स के नाम पर वायरल हुई एमपी के बीजेपी कार्यकर्ता की तस्वीर  
aimim chief owaisi on rss chief mohan bhagwat - 3 kids quote
Mohan Bhagwat की 3 बच्चों की अपील पर ओवैसी का हमला 
हल्ला बोल: इधर PM को अपशब्द, उधर हिंसा... आखिर नफरत की राजनीति क्यों?  
Controversy over Mahua Moitras statement, questioning the politics of insults.
PM मोदी को अपशब्द कहने पर बवाल, देखें पार्टी प्रवक्ताओं की बहस 
PM’s mother insulted, accused Rizvi arrested.
PM मोदी को अपशब्द कहने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार, देखें 

भारत-चीन रिश्तों का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा

पीएम मोदी ने चीन के साथ हाल ही में रिश्तों में आई सकारात्मकता का ज़िक्र किया और कहा कि ये संबंध केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया और दुनिया की शांति के लिए भी अहम है. उन्होंने कहा कि भारत और चीन, जो दो बड़े पड़ोसी और दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, अगर आपसी रिश्ते स्थिर और दोस्ताना रखेंगे, तो इसका असर पूरे क्षेत्र और दुनिया की शांति और समृद्धि पर पड़ेगा. यह बहुध्रुवीय एशिया और बहुध्रुवीय दुनिया के लिए भी ज़रूरी है.

अमेरिका ने भारत-चीन पर लगाया हैवी टैरिफ

Advertisement

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें 25% आयात शुल्क और रूस से तेल व्यापार पर 25% अतिरिक्त शुल्क शामिल है. इसी तरह  अमेरिका ने चीनी सामानों पर शुल्क बढ़ाकर कुल 145% कर दिया है, जिसमें मौजूदा शुल्कों के अलावा 125% अतिरिक्त शुल्क भी जोड़ा गया है. हालांकि इसका लागू होना फिलहाल टाल दिया गया है.

दोनों देशों के रिश्तों में सकारात्मक सुधार हुए  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि पिछले साल कज़ान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद भारत-चीन रिश्तों में स्थिर और सकारात्मक सुधार हुए हैं. उन्होंने बताया कि आने वाला शिखर सम्मेलन साझा हितों पर बातचीत और क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान का अहम मंच होगा.

31 अगस्त को चीन जाएंगे पीएम मोदी

पीएम मोदी इन दिनों जापान की आधिकारिक यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ कई अहम वार्ताएं कीं. 31 अगस्त को वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बुलावे पर तियानजिन जाकर शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.

इन मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद

एससीओ बैठक से उम्मीद है कि भारत और चीन को द्विपक्षीय मुद्दों, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक चुनौतियों पर खुलकर चर्चा करने का मौका मिलेगा. इस दौरान आर्थिक सहयोग और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे मुख्य रहेंगे, जिन पर आपसी भरोसा और समझ बढ़ाने के कदमों पर बात होगी. बता दें कि गलवान संघर्ष के बाद लंबे समय तक सीमा पर तनाव और रिश्तों में खटास रही थी, लेकिन हाल ही में दोनों देशों ने रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिशें तेज की हैं. ये बदलाव कूटनीतिक जुड़ाव पर नया ध्यान देने और पुराने विवादों को कम करने की इच्छा से प्रेरित है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement