गणतंत्र दिवस पर भारत को दुनिया भर से मिल रही बधाई, खास रहा इन देशों का अंदाज

26 जनवरी, 2023 यानी आज भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है. नई दिल्ली में होने वाली परेड इसलिए खास रही क्योंकि पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली. गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया भर से कई देशों ने भी बधाई संदेश दिया है. इनमें कुछ देशों ने खास अंदाज में शुभकामनाएं दी हैं.

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज की ओर से भी भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी गई है. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बधाई संदेश में कहा है कि, ''ऑस्ट्रेलिया और भारत कभी इतने करीब नहीं रहे, जितने आज हैं. यह उन संभावनाओं को स्मरण कराता है जो हमारे साझा भविष्य में निहित हैं और जिसकी हम आशा करते हैं. ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए भारत का धन्यवाद करता है.''

सभी भारतीयों को #गणतंत्रदिवस की शुभकामनाएं। Prime Minister @AlboMP sends his best wishes on India's #RepublicDay – which is also #AustraliaDay! “The coincidence of our national days makes this an opportunity to celebrate the depth of our friendship.” #dosti #26January pic.twitter.com/6TO3q3HbPN January 26, 2023

अमेरिका ने भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है. अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिकंन ने कहा है कि, ''भारत और अमेरिका की साझेदारी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक है.''

Happy 74th Republic Day India! We join you today in celebrating India's Constitution. As @SecBlinken said, “the partnership between India and the United States is simply one of the most consequential in the world.”

Look forward to our continued collaboration! — State_SCA (@State_SCA) January 25, 2023

संयुक्त अरब अमीरात की ओर से भी भारत को वीडियो संदेश के साथ खास बधाई दी गई है. यूएई की ओर से ट्वीट करते हुए कहा गया है कि, ''74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के लोगों को UAE की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं . आशा है कि हमारी लंबे समय से चलती आ रही मित्रता और बहुआयामी संबंध आने वाले सालों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे.''

सऊदी अरब की ओर भारत को 74वें गणतंत्र दिवस के लिए बधाई संदेश दिया गया है. सऊदी अरब की ओर से कहा गया है कि, "नई दिल्ली में सऊदी अरब के दूतावास की ओर से सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं.''

The Royal Embassy of Saudi Arabia wishes everyone a very Happy Republic Day.



सऊदी अरब के दूतावास की ओर से सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।#RepublicDay2023 #SaudiArabia #India pic.twitter.com/JNuWS2Lzvx — Saudi Embassy in New Delhi (@KSAembassyIND) January 26, 2023

74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत को ब्रिटेन की ओर से भी बधाई संदेश जारी किया गया है. ब्रिटेन की ओर से संदेश में कहा गया है कि, ''दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई.''

Happy 74th Republic Day to the largest democracy in the world!



सभी भारतीयों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!🇮🇳 pic.twitter.com/Df2nUpwHPN — UK in India🇬🇧🇮🇳 (@UKinIndia) January 26, 2023

भारत के करीबी मित्र देश कहे जाने वाले रूस की ओर से भी गणतंत्र दिवस की बधाई दी गई है. रूस की ओर से कहा गया है कि, ''सभी भारतीय दोस्तों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.''