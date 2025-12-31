Happy New Year Live: न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज, जोरदार आतिशबाजी के साथ हुआ 2026 का स्वागत

New Year 2026 Live Updates: दुनियाभर में लोग नए साल के स्वागत को लेकर उत्सुक हैं. हिंदुस्तान में रात 12 बजते ही नया साल शुरू होगा. दुनिया बांहें फैलाकर 2026 का वेलकम करेगी. लेकिन इससे पहले किरिबाती के किरीटीमाटी द्वीप और न्यूजीलैंड में नया साल का आगाज हो गया.

किरिबाती प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जो हवाई के दक्षिण और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व में पड़ता है. किरिबाती के बाद न्यूजीलैंड के चैथम आइलैंड में भी नए साल का आगाज हुआ. दुनियाभर में कहां-कहां और कब-कब नए साल का आगाज होगा. इससे जुड़ी खबरों के लिए इस पेज से जुड़े रहें:-