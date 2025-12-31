scorecardresearch
 
Happy New Year Live: न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज, जोरदार आतिशबाजी के साथ हुआ 2026 का स्वागत

aajtak.in | नई दिल्ली | 31 दिसंबर 2025, 5:54 PM IST

New Year 2026 Live Updates: दुनियाभर में लोग नए साल के स्वागत को लेकर उत्सुक हैं. हिंदुस्तान में रात 12 बजते ही नया साल शुरू होगा. दुनिया बांहें फैलाकर 2026 का वेलकम करेगी. लेकिन इससे पहले किरिबाती के किरीटीमाटी द्वीप और न्यूजीलैंड में नया साल का आगाज हो गया.

दुनियाभर में नए साल का इंतजार (Photo: AP) दुनियाभर में नए साल का इंतजार (Photo: AP)

किरिबाती प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जो हवाई के दक्षिण और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व में पड़ता है. किरिबाती के बाद न्यूजीलैंड के चैथम आइलैंड में भी नए साल का आगाज हुआ. दुनियाभर में कहां-कहां और कब-कब नए साल का आगाज होगा. इससे जुड़ी खबरों के लिए इस पेज से जुड़े रहें:-

5:39 PM (35 मिनट पहले)

Happy New Year: बॉन्डी बीच के पीड़ितों को दी जाएगी श्रद्धांजलि

Posted by :- Ritu Tomar

ऑस्ट्रेलिया का सिडनी हार्बर ब्रिज रोशनी से सराबोर हो चुका है. सिडनी हार्बर पर विश्व प्रसिद्ध आतिशबाजी देखने के लिए लाखों की भीड़ जुट चुकी है. लेकिन नए साल का जश्न मनाने से पहले बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले के पीड़ितों को विशेष श्रद्धांजलि दी जाएगी.

5:08 PM (एक घंटा पहले)

Happy New Year 2026 Live: न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में जब घड़ी ने बजाए रात के 12

Posted by :- Ritu Tomar

न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में जब रात के 12 बजे तो जबरदस्त आतिशबाजी के साथ लोगों ने नए साल का स्वागत किया.

5:06 PM (एक घंटा पहले)

असम में 2025 के आखिरी सूर्यास्त का नजारा

Posted by :- Ritu Tomar

असम के गुवाहाटी में 2025 के आखिरी सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा

5:04 PM (एक घंटा पहले)

Happy New Year 2026 Live: न्यूजीलैंड ने भी बांहें फैलाकर किया नए साल का वेलकम

Posted by :- Ritu Tomar

किरिबाती के बाद न्यूजीलैंड में भी नए साल का स्वागत किया गया. न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में जबरदस्त आतिशबाजी के बीच नए साल का वेलकम किया गया.

 

4:55 PM (एक घंटा पहले)

Happy New Year 2026: सबसे पहले कहां हुआ नए साल का आगाज?

Posted by :- Ritu Tomar

नए साल 2026 का आगाज दुनियाभर में टाइम जोनन के कारण अलग-अलग समय पर हो रहा है. सबसे पहले प्रशांत महासागर के दूर-दराज के द्वीपों से इसकी शुरुआत हुई. किरीबाती दुनिया की वो पहली जगह है, जहां सबसे पहले 2026 का आगाज हुआ.

