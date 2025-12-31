Happy New Year Live: न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज, जोरदार आतिशबाजी के साथ हुआ 2026 का स्वागत

New Year 2026 Live Updates: दुनियाभर में लोग नए साल के स्वागत को लेकर उत्सुक हैं. हिंदुस्तान में रात 12 बजते ही नया साल शुरू होगा. दुनिया बांहें फैलाकर 2026 का वेलकम करेगी. लेकिन इससे पहले किरिबाती के किरीटीमाटी द्वीप और न्यूजीलैंड में नया साल का आगाज हो गया.
किरिबाती प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जो हवाई के दक्षिण और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व में पड़ता है. किरिबाती के बाद न्यूजीलैंड के चैथम आइलैंड में भी नए साल का आगाज हुआ. दुनियाभर में कहां-कहां और कब-कब नए साल का आगाज होगा. इससे जुड़ी खबरों के लिए इस पेज से जुड़े रहें:-
ऑस्ट्रेलिया का सिडनी हार्बर ब्रिज रोशनी से सराबोर हो चुका है. सिडनी हार्बर पर विश्व प्रसिद्ध आतिशबाजी देखने के लिए लाखों की भीड़ जुट चुकी है. लेकिन नए साल का जश्न मनाने से पहले बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले के पीड़ितों को विशेष श्रद्धांजलि दी जाएगी.
न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में जब रात के 12 बजे तो जबरदस्त आतिशबाजी के साथ लोगों ने नए साल का स्वागत किया.
असम के गुवाहाटी में 2025 के आखिरी सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा
किरिबाती के बाद न्यूजीलैंड में भी नए साल का स्वागत किया गया. न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में जबरदस्त आतिशबाजी के बीच नए साल का वेलकम किया गया.
नए साल 2026 का आगाज दुनियाभर में टाइम जोनन के कारण अलग-अलग समय पर हो रहा है. सबसे पहले प्रशांत महासागर के दूर-दराज के द्वीपों से इसकी शुरुआत हुई. किरीबाती दुनिया की वो पहली जगह है, जहां सबसे पहले 2026 का आगाज हुआ.