scorecardresearch
 

Feedback

गाजा में खत्म होगी जंग, आएगी शांति... इजरायली PM नेतन्याहू बोले- पीस प्लान के पहले चरण को करेंगे लागू

इजरायल ट्रंप की योजना के पहले चरण - बंधकों की रिहाई - को तुरंत लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन बयान में ट्रंप की गाजा पर हमलों को तुरंत रोकने की अपील का जिक्र नहीं है. इसी बीच इजरायली नेतृत्व ने गाजा सिटी को कब्जाने वाले अभियान को रोकने का आदेश दिया है.

Advertisement
X
नेतन्याहू का कहना है कि वह ट्रंप और उनकी टीम के साथ काम करना जारी रखेंगे. (Photo: AP)
नेतन्याहू का कहना है कि वह ट्रंप और उनकी टीम के साथ काम करना जारी रखेंगे. (Photo: AP)

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने शनिवार देर रात एक असाधारण बयान जारी कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना पर प्रतिक्रिया दी. इस बयान में कहा गया कि "इजरायल ट्रंप की योजना के पहले चरण के तत्काल कार्यान्वयन के लिए तैयार है, जिसके तहत सभी बंधकों की रिहाई शामिल है."

नेतन्याहू के कार्यालय ने यह भी कहा कि इजरायल राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम के साथ मिलकर युद्ध समाप्त करने के लिए काम जारी रखेगा, ताकि यह इजरायल के सिद्धांतों और ट्रंप की दृष्टि के अनुरूप हो. हालांकि, बयान में ट्रंप की उस अपील का कोई जिक्र नहीं किया गया, जिसमें उन्होंने बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने के लिए गाजा पर हमले रोकने को कहा था.

यह भी पढ़ें: ट्रंप के 'गाजा प्लान' पर राजी हुआ हमास, सभी इजरायली बंधकों को करेगा रिहा, प्रशासन छोड़ने को भी तैयार

सम्बंधित ख़बरें

Hamas agrees to Trump's Gaza plan, agreeing to release all Israeli hostages.
ट्रंप के 'गाजा प्लान' पर राजी हुआ हमास, सभी इजरायली बंधकों को करेगा रिहा, प्रशासन छोड़ने को भी तैयार 
trump and netanyahu
गाजा प्लान पर हमास की चुप्पी से भड़का इजरायल, ट्रंप बोले- शांति समझौता ठुकराया तो... 
trump gives hamas 2 days ultimatum
'गाजा प्लान ठुकराया तो तबाही मचा देंगे...', ट्रंप ने हमास को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम 
Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Shehbaz Sharif,
ट्रंप के गाजा प्लान से PAK ने पल्ला झाड़ा, भड़की अवाम तो सरकार को देनी पड़ी सफाई 
More than 66,000 people have been killed in Gaza in two years of war
'अगर ट्रंप का गाजा प्लान ठुकराया तो हम पूरा करेंगे काम', हमास को इजरायल की चेतावनी 

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इजरयली राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को गाजा सिटी पर कब्जा करने के अभियान को रोकने का आदेश दिया है. अब ऑपरेशनों को "न्यूनतम स्तर" पर लाने और केवल रक्षात्मक कार्रवाइयों तक सीमित रखने के निर्देश दिए गए हैं. यह फैसला अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के बीच रातभर चली बातचीत के बाद लिया गया.

Advertisement

ट्रंप बोले- शांति के लिए तैयार है हमास

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बीच, शुक्रवार को घोषणा की कि "हमास स्थायी शांति के लिए तैयार है." उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से इजरायल से तुरंत गाजा पर हमले बंद करने का आह्वान किया. ट्रंप का यह संदेश हमास द्वारा उनके प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देने के कुछ ही समय बाद आया.

हमास ने प्रस्ताव के कुछ हिस्से को स्वीकार किया

हमास ने अपने बयान में प्रस्ताव के कुछ हिस्सों का स्वागत किया है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर असहमति जताते हुए अतिरिक्त बातचीत की मांग रखी है. संगठन ने कहा कि वह सभी 48 शेष बंधकों को रिहा करने को तैयार है. योजना के अनुसार, स्थायी युद्धविराम लागू होने के 72 घंटे के भीतर बंधकों को छोड़ा जाएगा, बदले में 2,000 से अधिक फ़िलिस्तीनी सुरक्षा बंदियों और मारे गए गाज़ावासियों के शवों को सौंपा जाएगा, साथ ही इजरायल गाजा से पहले चरण में वापसी करेगा.

यह भी पढ़ें: गाजा में जंग रोकने ट्रंप के 20 सूत्रीय 'पीस प्लान' में क्या-क्या, 10 पॉइंट्स में समझें

शर्तों पर करेगा बंधकों की रिहाई

हालांकि, हमास ने शर्त रखी कि बंधकों की रिहाई "आवश्यक जमीनी परिस्थितियों" के पूरा होने पर ही संभव होगी. उसने विस्तार से नहीं बताया कि किन परिस्थितियों की बात हो रही है, लेकिन संकेत दिए कि यदि हालात अनुकूल न हुए तो सभी 48 बंधकों-जिनमें से 20 जीवित माने जा रहे हैं-को 72 घंटे में रिहा करना मुश्किल हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement