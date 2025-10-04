scorecardresearch
 

Feedback

ट्रंप के 'गाजा प्लान' पर राजी हुआ हमास, सभी इजरायली बंधकों को करेगा रिहा, प्रशासन छोड़ने को भी तैयार

हमास ने ट्रंप के गाजा प्लान के तहत सभी इजरायली बंधकों (जीवित या मृत) को रिहा करने पर सहमति जताई है. इस फिलिस्तीनी सशस्त्र मिलिशिया संगठन ने यह भी कहा है कि वह मध्यस्थों के माध्यम से तत्काल गाजा प्लान पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है.

Advertisement
X
हमास ने ट्रंप के गाजा प्लान पर सहमति जताई, सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने को तैयार. (File Photo: AFP)
हमास ने ट्रंप के गाजा प्लान पर सहमति जताई, सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने को तैयार. (File Photo: AFP)

हमास ने ट्रंप के गाजा पीस प्लान को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है और लगभग सभी बड़ी शर्तों को मानने के लिए हामी भरी है. ​इस फिलिस्तीनी मिलिशिया संगठन ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आगे बढ़ाए गए शांति योजना के तहत सभी इजरायली बंधकों (चाहे जीवित हों या मृत) को रिहा करने के लिए तैयार है. हमास का यह फैसला गाजा में संघर्ष समाप्त करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा.

हमास ने एक बयान में कहा कि वह इस मामले (ट्रंप के गाजा प्लान) की विस्तृत चर्चा के लिए मध्यस्थों के माध्यम से तत्काल वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार है. यदि यह कदम साकार होता है, तो यह अक्टूबर 2023 में इजरायल पर हमले के दौरान अपहृत बंधकों की वापसी के लिए महीनों की कोशिशों में सबसे महत्वपूर्ण सफलता होगी. हमास ने यह भी दोहराया कि वह गाजा का प्रशासन 'स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की फिलिस्तीनी संस्था' को सौंपने के लिए तैयार है.

हमास ने डोनाल्ड ट्रंप का जताया आभार

सम्बंधित ख़बरें

trump and netanyahu
गाजा प्लान पर हमास की चुप्पी से भड़का इजरायल, ट्रंप बोले- शांति समझौता ठुकराया तो... 
trump gives hamas 2 days ultimatum
'गाजा प्लान ठुकराया तो तबाही मचा देंगे...', ट्रंप ने हमास को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम 
Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Shehbaz Sharif,
ट्रंप के गाजा प्लान से PAK ने पल्ला झाड़ा, भड़की अवाम तो सरकार को देनी पड़ी सफाई 
More than 66,000 people have been killed in Gaza in two years of war
'अगर ट्रंप का गाजा प्लान ठुकराया तो हम पूरा करेंगे काम', हमास को इजरायल की चेतावनी 
Germany arrests three alleged Hamas members suspected of plotting attacks on Israeli-linked Jewish institutions
जर्मनी में हमास से जुड़े तीन संदिग्ध गिरफ्तार! यहूदियों पर जानलेवा हमले की थी साजिश  

बता दें कि हमास ही अब तक गाजा का प्रशासन चलाता था. इस समूह ने गाजा संघर्ष समाप्त कराने के प्रयासों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका के लिए उनका सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दिया. साथ ही अरब, इस्लामी और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों का आभार जताया. इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास से रविवार शाम 6 बजे तक इजरायल के साथ शांति समझौते पर पहुंचने का अल्टीमेटम था, वरना गाजा में कहर टूटने की चेतावनी दी थी.

Advertisement

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था अल्टीमेटम

ट्रंप ने कहा था कि हमास को हमारे गाजा प्लान को स्वीकार करने, इजरायली बंधकों को रिहा करने और शत्रुताओं समाप्त करने का एक आखिरी मौका दिया जा रहा है. अगर वह इस पर सहमति नहीं जताता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा. उन्होंने कहा था कि गाजा में किसी न किसी तरह शांति जरूर स्थापित होगी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो वर्ष से चल रहे गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए इजरायल और हमास दोनों को शांति समझौते पर सहमत करने के लिए प्रयासरत हैं.

ट्रंप के 20 सूत्री गाजा प्लान में क्या-क्या है?

उन्होंने इसके लिए एक 20 सूत्री प्रस्ताव का खाका तैयार किया है, जो न केवल युद्ध को तत्काल रोकने का आह्वान करता है बल्कि गाजा में शासन के लिए एक समाधान भी प्रस्तुत करता है. व्हाइट हाउस ने संघर्ष समाप्त करने और क्षेत्र के भविष्य के प्रशासन को आकार देने के लिए ट्रंप के गाजा प्लान को एक रोडमैप बताया. ट्रंप के गाजा पीस प्लान (गाजा शांति योजना) के अनुसार, हमास और इजरायल के बीच शांति समझौते के 72 घंटों के भीतर हमास को सभी जीवित और मृत इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा, बदले में इजरायल सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को अपनी जेलों से रिहा करेगा.

Advertisement

अब गाजा पर नहीं होगा हमास का नियंत्रण

इस प्लान के मुताबिक गाजा पर हमास का नियंत्रण खत्म होगा और अंतरराष्ट्रीय निगरानी में एक स्वतंत्र सरकार यहां का प्रशासन चलाएगी. हमास की ओर से इस पीस प्लान पर सहमति जताने के तुरंत बाद गाजा में पूर्ण सहायता भेजी जाएगी. ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि यदि हमास गाजा प्लान को अस्वीकार करता है, तो उसे पूरी तरह खत्म करने का काम पूरा करने के लिए इजरायल को अमेरिका का पूर्ण समर्थन मिलेगा. हमास का ट्रंप के गाजा प्लान पर सहमति जताना, मध्य पूर्व में शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement