चेनसॉ लेकर 7 मिनट में फिल्मी स्टाइल में चोरी... फ्रांस में मचा हड़कंप, बेशकीमती आभूषण ले उड़े चोर

पेरिस के विश्व प्रसिद्ध लूव्र म्यूजियम (Louvre Museum) को चोरी के बाद रविवार को बंद कर दिया गया. हाथों में चेनसॉ लिए तीन चोर म्यूजियम में घुसे और नेपोलियन युग के नौ आभूषण चुरा ले गए.

रिपोर्ट के मुताबिक, चोर सीन नदी की ओर से म्यूजियम में घुसे और माल ढोने वाली लिफ्ट का इस्तेमाल कर म्यूजियम के अति सुरक्षित ब्लॉक में पहुंचे और चोरी को अंजाम दिया. इसके बाद वह चेनसॉ लहराते हुए अपनी बाइक से फरार हो गए.

यह चोरी स्थानीय समयानुसार रविवार सुबह 9.30 से 9.40 के बीच हुई. यह वह समय था, जब म्यूजियम खुला ही था. यह चोरी अपोलो गैलरी में हुई. इस गैलरी में नेपोलियन युग के आभूषणों को डिस्प्ले किया जाता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, लुटेरे सीन नदी के मुहाने से म्यूजियम में घुसे, जहां से कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था. लूटेरे माल ढोने वाली लिफ्ट का इस्तेमाल कर अपोलो गैलरी तक पहुंचे. इस गैलरी में फ्रांसीसी संस्कृति से जुड़े हुए कई बेशकीमती आभूषणों का कलेक्शन था. चोरों ने खिड़कियां तोड़कर नेपोलियन युग के नौ आभूषण उठा लिए और फरार हो गए.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

फ्रांस की संस्कृति मंत्री रचिडा दती ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि इस घटना में किसी को चोट नहीं पहुंची है. मैं फिलहाल टीम के साथ म्यूजियम में हूं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. बता दें कि वीडियो में देखा जा सकता है कि इस लूट के बाद लोग जिनमें से ज्यादातर टूरिस्ट हैं. वे म्यूजियम से बाहर भाग रहे हैं.

The Louvre Museum is being evacuated pic.twitter.com/ns6PuBVRTf — (Fer)nandinho (@highnandinho) October 19, 2025

बता दें कि पेरिस के इस प्रतिष्ठित म्यूजियम में मोना लिसा सहित दुनिया की कई प्रतिष्ठित ऐतिहासिक कलाकृतियां मौजूद हैं. म्यूजियम ने अभी तक इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

इस म्यूजियम की स्थापना 10 अगस्त 1793 को हुई थी. इस म्यूजियम में कई बार चोरियां हो चुकी हैं. 1911 में मशहूर मोनालिसा पेंटिंग की भी चोरी हुई थी.

