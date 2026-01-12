5 लोगों के सिर काटकर लटका दिए, वॉर्निंग बोर्ड भी रखा... इक्वाडोर में खौफनाक वारदात

इक्वाडोर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां तटीय प्रांत मनाबी के प्यूर्टो लोपेज में एक बीच पर 5 सिर लटके हुए मिले. अपराधियों ने ये सिर काटकर रस्सी से बांध दिए थे और इन्हें टांग दिया था. पुलिस को इन अवशेषों के पास से एक वॉर्निंग बोर्ड भी मिला है.
स्थानीय मीडिया के मुताबिक, ये अवशेष एक होटल के पास समुद्र तट के किनारे पर मिले. यहां मछुआरों और पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है. पुलिस का कहना है कि इन कटे हुए सिरों के पास एक वॉर्निंग बोर्ड लगा था, जो कथित तौर पर डकैती और जबरन वसूली करने वालों के लिए था.
इस बोर्ड में स्पैनिश भाषा में चेतावनी देते हुए लिखा था, 'ये हमारा कस्बा है. मछुआरों को लूटना बंद करो. हमने तुम्हें पहले ही पहचान लिया है.' न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, पुलिस ने इस घटना को आपराधिक गुटों के बीच संघर्ष बताया है. पुलिस का कहना है कि ड्रग कार्टेल से जुड़े अपराधी इस इलाके में एक्टिव हैं और अपनी गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए मछुआरों और उनकी छोटी नावों का इस्तेमाल करते हैं. इलाके और ड्रग तस्करी के रास्तों पर कब्जे की लड़ाई के कारण यहां हिंसक घटनाएं होती रहती है.
इक्वाडोर चार साल से ज्यादा लंबे समय से हिंसा से जूझ रहा है, क्योंकि यहां ड्रग कार्टेल और ड्रग तस्करों ने अपना ठिकाना बना लिया है. ड्रग तस्कर कोलंबिया और पेरू की सीमा से इक्वाडोर में घुस जाते हैं. दो हफ्ते पहले ही एक नरसंहार में 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी. इसके तीन दिन बाद मनाबी प्रांत के ही मांटा में भी 6 लोगों को मार डाला गया था.
आंकड़ों के मुताबिक, 2025 इक्वाडोर का अब तक का सबसे हिंसक साल था. 2025 में इक्वाडोर में 9 हजार से ज्यादा हत्याएं हुईं. इससे पहले 2023 में 8,248 हत्याएं हुई थीं.