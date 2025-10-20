scorecardresearch
 

Feedback

भूकंप से दहला पाकिस्तान, लगे 4.7 तीव्रता के झटके, कई घरों को नुकसान

पाकिस्तान में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. इससे कई घरों को नुकसान पहुंचा है. हालांकि फिलहाल किसी के मरने की कोई खबर नहीं है.

Advertisement
X
पाकिस्तान में भूकंप के झटके से कई घरों में भारी नुकसान हुआ है. (Photo- ITG)
पाकिस्तान में भूकंप के झटके से कई घरों में भारी नुकसान हुआ है. (Photo- ITG)

पाकिस्तान में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. इसकी तीव्रता 4.7 बताई जा रही है. भूकंप के झटके कई इलाकों में महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई. कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है. हालांकि, अब तक जनहानि की सूचना नहीं मिली है. स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, यह भूकंप 4.7 की तीव्रता वाला था और इसकी गहराई मात्र 10 किलोमीटर थी. भारतीय समयानुसार यह झटका सुबह 11:12 बजे आया. पिछले शनिवार और रविवार को भी पाकिस्तान में 4.0 तीव्रता के मध्यम दर्जे के भूकंप आ चुके हैं, जिससे यह क्षेत्र इस समय भूकंपीय गतिविधियों के लिए काफी संवेदनशील बना हुआ है.


NCS ने अपने आधिकारिक ट्विटर (अब X) अकाउंट पर भूकंप के स्थान की जानकारी दी है, जिसमें इसकी अक्षांश 30.51 N और देशांतर 70.41 E बताया गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि सतही भूकंप काफी खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके भूकंपीय तरंगें सतह तक कम दूरी तय करती हैं, जिससे झटका भी ज्यादा तेज़ और नुकसान भी अधिक होता है.

पाकिस्तान एक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, जहां कई महत्वपूर्ण भूकंपीय फॉल्ट्स गुजरते हैं. बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, और गिलगिट-बल्तिस्तान जैसे क्षेत्रों में यूरेशियन पट्टी का दक्षिणी किनारा है, जबकि सिंध और पंजाब भारतीय पट्टी के उत्तर-पश्चिमी किनारे पर हैं. इन टेक्टोनिक टकरावों के कारण पाकिस्तान के विभिन्न हिस्से अक्सर भूकंपों की चपेट में आते रहते हैं.

इतिहास देश की भूकंपीय संवेदनशीलता का प्रमाण है, जिसमें 1945 में बलोचिस्तान में 8.1 तीव्रता का भूकंप भी शामिल है. हालांकि सिंध क्षेत्र में भूकंप कम आते हैं, लेकिन वो भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता. अधिकारी लोगों से सतर्क रहने, आफ्टरशॉक की आशंका को देखते हुए सुरक्षा उपाय अपनाने और आपातकालीन तैयारियों को पूरा करने का आग्रह कर रहे हैं.

Advertisement

भूकंप वैज्ञानिक इस क्षेत्र की निगरानी लगातार कर रहे हैं और चेतावनी देते हैं कि पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति के कारण ऐसे भूकंपीय घटनाएं भविष्य में भी बार-बार हो सकती हैं इसलिए सभी नागरिकों को सतर्क और सावधान रहना बेहद जरूरी है.

सम्बंधित ख़बरें

अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए (File Photo: ITG)
भूकंप से दहला अफगानिस्तान, जम्मू-कश्मीर में भी महसूस किए गए झटके 
उत्तरकाशी में 3.6 तीव्रता का भूकंप
उत्तरकाशी में लगे भूकंप के झटके, 3.6 रही तीव्रता 
Earthquake in philippines
फिलीपींस में भूकंप से फिर दहली धरती, रिक्टर स्केल पर 5.7 रही तीव्रता  
philippines earthquake
फिलीपींस में 7.5 तीव्रता के भूकंप के बाद कितने बिगड़े हालात? देखें रिपोर्ट 
Terror in the Philippines due to the earthquake, tsunami alert!
7.2 तीव्रता के भूकंप से थर्राया फि‍लिपींस, देखें उस पल की तस्वीरें 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement