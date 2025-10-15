PAK ने सीजफायर की गुजारिश की, उनके कई सैनिकों को बंदी बनाया... सीजफायर के बाद अफगानिस्तान का दावा

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटे के लिए अस्थायी युद्धविराम लागू करने पर सहमति बनी है. सीमा पर ताजा झड़पों के बाद यह कदम उठाया गया है. लेकिन इस बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सैनिकों को लेकर बड़ा दावा किया है.

अफगान सूत्रों के मुताबिक, अफगान सुरक्षाबलों ने डूरंड लाइन पर स्पिन बोल्डक में कई पाकिस्तानी चौकियों को नष्ट कर दिया. इसके साथ ही कई पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया.

अफगानी सुरक्षाबलों ने टैंकों सहित कई हल्के और भारी हथियारों के जत्थे को भी जब्त कर लिया और उन्हें अफगानी सीमा में ले गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तानी सुरक्षाबलों को इन झड़पों में भारी नुकसान हुआ है. अफगान बलों ने पाकिस्तानी सेना के कब्जे से बोल्डक के गेट को भी कब्जे में ले लिया.

अफगानिस्तान के सुरक्षाबलों के मुताबिक, अफगानी सुरक्षाबलों ने बुधवार तड़के ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना के कब्जे से स्पिन बोल्डक के गेट पर भी अपना नियंत्रण कर लिया.

At the request and insistence of the Pakistani side, the ceasefire between the two countries will begin after 5:30 PM today.

The Islamic Emirate also directs all its forces to adhere to the ceasefire and not to violate it after 5:30 PM today unless there is a violation. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) October 15, 2025

तालिबान के प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पाकिस्तान के अनुरोध पर दोनों देशों के बीच बुधवार शाम 5.30 बजे से सीजफायर लागू हो गया है. तालिबान ने अपने सुरक्षबालों से सीजफायर का पालन करने का निर्देश दिया है.

इससे पहले पाकिस्तान ने बुधवार शाम अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए. अफगानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल और स्पिन बोल्डक में बमबारी की है. इन हमलों में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है.

इसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के पेशावर में ड्रोन हमला किया है. इस हमले में एक प्लाजा के कमरे को निशाना बनाया गया है. दावा किया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल खुफिया गतिविधियों के लिए एक सीक्रेट ऑफिस के तौर पर किया जा रहा था.

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन हमलों में कंधार प्रांत में तालिबान की चौथी बटालियन और छठी बॉर्डर ब्रिगेड पूरी तरह तबाह हो गई है.

इससे पहले पाकिस्तान सुरक्षा बलों और अफगान तालिबान के बीच मंगलवार रात को झड़पें हुई थीं. पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग (ISPR) ने कहा था कि सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान बॉर्डर पर अफगान तालिबान के हमले को नाकाम कर दिया, जिसमें तालिबान के लगभग 15 से 20 मेंबर मारे गए. बता दें कि एक हफ्ते के भीतर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह तीसरी बड़ी झड़प है.

