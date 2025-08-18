'रूस जानबूझकर लोगों बच्चों की हत्या कर रहा...', ट्रंप के साथ मीटिंग से पहले रूस पर बरसे जेलेंस्की

आज से करीब 6 महीने पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 'वास्तविक सुरक्षा गारंटी' को लेकर हुए एक टेलीविज़न टकराव के बाद व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए कहा गया था. यूक्रेनी नेता ने जोर देकर कहा था कि रूस के साथ शांति समझौते के लिए इसकी जरूरत है. अब एक बार फिर से आज यानी सोमवार को जेलेंस्की की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है.
इस बीच, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि खार्किव के एक रिहायशी इलाके में रात भर हुए रूसी ड्रोन हमले में एक छोटे बच्चे और एक 16 साल के लड़के सहित 7 लोगों की मौत हो गई.
यह घटना ऐसे वक्त में हुई है, जब अमेरिका कीव पर मास्को द्वारा शुरू किए गए युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए एक समझौते को स्वीकार करने का दबाव बना रहा है. खार्किव क्षेत्र के गवर्नर ओलेह सिनेहुबोव ने टेलीग्राम पर लिखा कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर पर हुए हमले में 6 से 17 साल के छह बच्चे समेत 20 अन्य लोग घायल हुए हैं.
जेलेंस्की का सोशल मीडिया पोस्ट...
यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, "रूस का यह हमला निंदनीय था. उन्हें पता है कि आज वॉशिंगटन में एक मीटिंग हो रही है, जिसमें जंग के खात्मे पर चर्चा होगी. हम राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे. यूक्रेन के साथ-साथ, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फ़िनलैंड, यूरोपीय संघ और NATO के नेता भी इस बातचीत में हिस्सा लेंगे."
उन्होंने आगे कहा कि हर कोई सम्मानजनक शांति और बेहतर सुरक्षा चाहता है और इसी वक्त, रूसी खार्किव, ज़ापोरिज्जिया, सूमी इलाके और ओडेसा पर हमला कर रहे हैं, आवासीय भवनों और हमारे नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रहे हैं.
यूक्रेनी राष्ट्रपति ने आगे कहा, "रूस जानबूझकर लोगों, खासकर बच्चों की हत्या कर रहा हैं. खार्किव में ड्रोन हमले में अब तक सात लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें सबसे कम उम्र की एक बच्ची है जो सिर्फ़ डेढ़ साल की है, और दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं."
उन्होंने आगे कहा कि ज़ापोरिज्जिया में मिसाइल हमलों में 20 लोग घायल हुए और तीन की मौत हो गई. मेरी संवेदनाएं सभी पीड़ितों के परिवारों और प्रियजनों के साथ हैं. ओडेसा में एक अज़रबैजानी कंपनी के स्वामित्व वाले एक ऊर्जा संयंत्र पर भी रूस ने जानबूझकर हमला किया, जिसका मतलब है कि यह न केवल हम पर, बल्कि हमारे संबंधों और ऊर्जा सुरक्षा पर भी हमला था."
जेलेंस्की ने आगे कहा, "रूस की मशीने हर मुमकिन कोशिश के बावजूद ज़िंदगियां तबाह करती रहती है. पुतिन यूक्रेन और यूरोप पर दबाव बनाए रखने के साथ-साथ राजनयिक कोशिशों को नीचा दिखाने के लिए प्रदर्शनकारी हत्याएं करेंगे. यही वजह है कि हम इन हत्याओं को रोकने के लिए सहायता मांग रहे हैं. इसीलिए विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी की जरूरत है. जंग को खत्म किया जाना चाहिए और यह मॉस्को ही है, जिसे यह शब्द सुनना चाहिए कि 'रुको.'
जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग कब?
व्हाइट हाउस के कार्यक्रम के मुताबिक, ट्रंप व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति का स्वागत भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे करेंगे. इसके बाद, दोनों नेता उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ ओवल ऑफिस में एक मीटिंग में शामिल होंगे. भारतीय समयानुसार रात 11:45 बजे ट्रंप स्टेट डाइनिंग रूम में यूरोपीय नेताओं का स्वागत करेंगे. ज़ेलेंस्की की ओवल ऑफिस की पिछली यात्रा के बाद यह पहली बार है, जब तीनों नेताओं की मुलाकात होगी.