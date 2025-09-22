यूक्रेन ने क्रीमिया पर ड्रोन से किया अटैक, दो लोगों की मौत और 15 घायल: रूसी रक्षा मंत्रालय

रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेन द्वारा क्रीमिया के एक रिसॉर्ट क्षेत्र में किए गए ड्रोन हमले में दो नागरिक मारे गए हैं और 15 लोग घायल हुए हैं. मंत्रालय ने इस घटना को “नागरिक ठिकाने पर सोची-समझी आतंकी कार्रवाई” करार दिया है.

क्रीमिया के रूस-नियुक्त प्रमुख सर्गेई अक्स्योनोव ने टेलीग्राम पर बताया कि हमला फोरोस शहर में एक सैनेटोरियम (उपचार केंद्र) को निशाना बनाकर किया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि इस हमले में फोरोस का एक स्कूल भी क्षतिग्रस्त हुआ है और याल्टा के पास के खुले मैदानों में आग लग गई थी.

इस हमले पर अब तक यूक्रेन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी स्वतंत्र रूप से इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है.

यह भी पढ़ें: 'रूस ने यूक्रेन पर दागीं 40 मिसाइलें और 580 ड्रोन...', जेलेंस्की बोले- रूसी हमलों में तीन की मौत और दर्जनों घायल

गौरतलब है कि रूस ने 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया पर कब्जा कर उसे अपने साथ मिला लिया था. यही क्रीमिया 1991 में भी सुर्खियों में रहा था, जब सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को फोरोस स्थित सरकारी डाचा में कुछ समय के लिए नजरबंद कर दिया गया था.

Advertisement

---- समाप्त ----