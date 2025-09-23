ट्रंप ने फिर लिया भारत-PAK समेत 7 युद्ध खत्म कराने का क्रेडिट, NATO देशों से बोले- अपने खिलाफ जंग फंड कर रहे

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वर्तमान व्हाइट हाउस रोल और अमेरिका की वैश्विक ताकत पर जोर देते हुए भाषण दिया. ट्रंप ने सात युद्धों को रोकने का दावा करते हुए कहा कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान और इजरायल-ईरान के 12-दिन के युद्ध सहित सात "अंतहीन युद्धों" को समाप्त किया. उन्होंने कहा, "काश यह काम संयुक्त राष्ट्र करता, लेकिन मुझे करना पड़ा." ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा कि नाटो देश अपने खिलाफ युद्ध को फंड कर रहे हैं.

भाषण के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर अचानक बंद हो गया, लेकिन ट्रंप ने कहा, "मुझे बिना टेलीप्रॉम्प्टर भाषण देने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह काम नहीं कर रहा. जो भी इसे ऑपरेट कर रहा है, उसे बड़ी परेशानी होने वाली है."

राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण के दौरान टीपी बंद हो गया था, जिसपर उन्हें मजाकिया अंदाज में टिप्पणी की. (Photo- Screengrab)

ट्रंप ने अमेरिका की ताकत और उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि अमेरिका के पास सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था, सीमाएं, सैन्य शक्ति, मित्रताएं और राष्ट्रीय भावना है. उन्होंने इसे "अमेरिका का गोल्डन एज" बताया.

UN सिर्फ सख्त शब्दों वाला लेटर लिखता है, उसका पालन नहीं करता- ट्रंप

राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य पर भी सवाल उठाया और कहा कि संगठन अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहा. उन्होंने कहा, "अधिकतर मामलों में, वे केवल सख्त शब्दों वाले पत्र लिखते हैं और उसका पालन नहीं करते. खाली शब्द युद्ध नहीं रोकते." इसके साथ ही उन्होंने सात जंगें रुकवाने का दावा किया.

राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएन के कार्यक्षमता पर भी सवाल उठाए. (Photo- Screengrab)

भाषण में ट्रंप ने यह भी याद दिलाया कि उन्होंने पहले अपने व्यवसायिक करियर में UN परिसर के नवीनीकरण के लिए बोली लगाई थी, लेकिन उस समय इसे दूसरे, अधिक महंगे विकल्प पर चुना गया.

अपने भाषण में ट्रंप ने अमेरिका की घरेलू उपलब्धियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ऊर्जा लागत, गैसोलीन और किराने की कीमतें कम हुई हैं, मॉर्गेज रेट घटे हैं और महंगाई पर नियंत्रण पाया गया. उन्होंने अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी संदेश दिया और कहा कि अमेरिका अब विश्व स्तर पर सम्मानित है.

फिलिस्तीन को मान्यता दिए जाने पर क्या बोले ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में फिलिस्तीन राज्य के मान्यता की घोषणा करने वाले कई देशों का जिक्र करते हुए कहा, "अब, मानो निरंतर संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए, इस निकाय के कुछ लोग एकतरफा तौर पर फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की कोशिश कर रहे हैं. हमास आतंकवादियों को उनके अत्याचारों के लिए बहुत बड़ा इनाम मिलेगा. यह 7 अक्टूबर सहित इन भयानक अत्याचारों का इनाम होगा."

रूस यूक्रेन युद्ध का भी किया जिक्र

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "नाटो देशों ने भी रूसी ऊर्जा और रूसी ऊर्जा उत्पादों पर ज्यादा रोक नहीं लगाई है, यह अक्षम्य है. वे अपने ही खिलाफ युद्ध को वित्तपोषित कर रहे हैं." रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण शुरू करने के तीन साल से भी ज्यादा समय बाद, अमेरिका और यूरोपीय संघ अभी भी अरबों यूरो मूल्य की रूसी ऊर्जा और वस्तुओं का आयात करते हैं, जिनमें तरलीकृत प्राकृतिक गैस से लेकर संवर्धित यूरेनियम तक शामिल हैं."

ट्रंप ने कहा, "वे रूस से लड़ते हुए रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं. यह उनके लिए शर्मनाक है." ट्रंप ने कहा कि अगर युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समझौता नहीं होता है, तो अमेरिका रूस पर कई टैरिफ लगाने के लिए तैयार है. ट्रंप ने कहा, "लेकिन इन टैरिफ को प्रभावी बनाने के लिए, आप सभी यूरोपीय देशों को, जो अभी यहां एकत्र हैं, हमारे साथ मिलकर ठीक यही उपाय अपनाने होंगे."

