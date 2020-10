कोरोना को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने किया ट्वीट, ट्विटर ने लगा दिया ‘फ्लैग’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ट्विटर के बीच की जंग काफी पुरानी है. अक्सर ट्विटर की ओर से डोनाल्ड ट्रंप के कई ट्वीट को हटाया जा चुका है. अब एक बार फिर ऐसा हुआ है, एक ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त बता दिया और कहा कि अब उनसे ये वायरस किसी को नहीं फैल सकता है. ट्विटर ने इस ट्वीट को तथ्यात्मक रुप से गलत पाया और इसपर फ्लैग लगा दिया.



दरअसल, रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया. जिसमें उन्होंने लिखा कि व्हाइट हाउस के डॉक्टरों द्वारा उन्हें पूरी तरह ठीक घोषित कर दिया गया है. अब वो किसी और को कोरोना वायरस पीड़ित नहीं कर सकते हैं, ऐसे में अब वो रैलियों में आने के लिए मुक्त हैं.



ट्विटर की ओर से इस ट्वीट को नियमों के खिलाफ माना गया. ट्विटर ने ट्वीट पर फ्लैग लगाते हुए कहा कि ये ट्वीट गलत जानकारी से भरपूर है, ऐसे में इसमें एक चेतावनी लगा दी जा रही है. ताकि आम लोग कन्फ्यूज़ ना हों. ट्विटर अधिकारी के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्वीट कोरोना संकट को लेकर गलत दावे कर रहा है.



A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!