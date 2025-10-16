'वे मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं उनका करियर बर्बाद नहीं करना चाहता...' PM मोदी पर मजाकिया अंदाज में बोले ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'महान इंसान' बताया है और कहा कि वे 'ट्रंप से प्यार करते हैं.' हालांकि, ट्रंप ने तुरंत जोड़ा कि लोग इस बयान को 'गलत तरीके से ना लें' और वे 'मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहते.'

ट्रंप ने कहा, वो (मोदी) महान व्यक्ति हैं. मोदी एक ग्रेट मैन हैं. वह ट्रंप से प्यार करते हैं. अब मुझे नहीं पता कि 'प्यार' शब्द का कोई गलत मतलब ना निकाल लिया जाए. मैं उनका राजनीतिक करियर खराब नहीं करना चाहता.

ट्रंप का यह बयान उस समय आया, जब उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. ट्रंप ने कहा कि मोदी की यह आश्वासन यूक्रेन युद्ध में मॉस्को को अलग-थलग करने की उनकी कोशिशों के लिए 'एक बड़ी मदद' है.

ट्रंप की भारत पर नजर

ट्रंप ने कहा, मैंने सालों से भारत को देखा है. यह एक अविश्वसनीय देश है. हर कुछ महीनों में वहां नेता बदलते रहते थे, लेकिन अब मेरा दोस्त मोदी लंबे समय से वहां हैं. उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि रूस से अब तेल नहीं खरीदा जाएगा.

Advertisement

दरअसल, अमेरिका ने सर्जियो गोर को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है. हाल ही में गोर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. इस दौरान गोर ने प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात की हस्ताक्षरित तस्वीर भेंट की थी, जिस पर ट्रंप ने लिखा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप महान हैं.

एक पत्रकार ने ट्रंप से इस मुलाकात को लेकर सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया और पीएम मोदी को महान शख्सियत बताया. ट्रंप का यह बयान तब आया, जब भारत और अमेरिका के संबंध हाल के महीनों में कुछ तनावपूर्ण रहे हैं. ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया था और आरोप लगाया था कि भारत रूसी तेल खरीद कर रूस की जंग को फंड कर रहा है.

भारत ने इन टैरिफ को हटाने की मांग की और तर्क दिया कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए सस्ती ऊर्जा बेहद जरूरी है. हालांकि हालिया कूटनीतिक बातचीत के बावजूद इस मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है.

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, वो मेरे दोस्त हैं, हमारे बीच शानदार रिश्ते हैं. हम खुश नहीं थे कि भारत रूस से तेल खरीद रहा था, क्योंकि इससे रूस को जंग जारी रखने में मदद मिलती है. इस युद्ध में 15 लाख लोगों को खो दिया है.

Advertisement

उन्होंने आगे कहा, मैं खुश हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. यह बड़ा कदम है. अब हमें चीन से भी यही करवाना होगा.

---- समाप्त ----