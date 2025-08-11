scorecardresearch
 

'दो मिनट में जान जाऊंगा पुतिन की नीयत', अलास्का में होने वाली बैठक पर बोले डोनाल्ड ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन के बीच करीब साढ़े तीन वर्षों से जारी युद्ध को समाप्त कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि वह पुतिन के साथ इस मुद्दे पर रचनात्मक बातचीत की उम्मीद करते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम लागू कराना है. 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. (Photo: AP)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. (Photo: AP)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली अपनी मीटिंग को 'अनुभव लेने वाली बैठक' करार दिया. उन्होंने कहा कि वह इस मुलाकात में पुतिन से यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की बात कहेंगे.

ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि वह पुतिन संग अपनी मीटिंग के शुरुआती दो मिनटों में ही समझ जाएंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर कोई समझौता करने के मूड में है भी या नहीं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि पुतिन के साथ बैठक के बाद वह यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमिर जेलेंस्की से बात करेंगे. 

अलास्का मीट में जेलेंस्की नहीं आएंगे: ट्रंप

उन्होंने संभावना जताई कि अगली मुलाकात या तो जेलेंस्की के साथ होगी या फिर पुतिन और जेलेंस्की दोनों के साथ. हालांकि, ट्रंप ने स्पष्ट किया कि जेलेंस्की अलास्का में होने वाली इस बैठक में शामिल नहीं होंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति के साथ बैठक में वह यूक्रेन के लिए कुछ क्षेत्र वापस लेने की कोशिश करेंगे.

यह भी पढ़ें: क्या चीन पर भी भारत जैसा टैरिफ लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? जेडी वेंस बोले- ये काफी मुश्किल है क्योंकि...

उन्होंने किसी समझौते पर पहुंचने की दशा में दोनों देशों के बीच कुछ क्षेत्रों की अदला-बदली की बात भी कही. 

रूस नहीं माना तो प्रतिबंध लगाएंगे: ट्रंप

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर रूस समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ, तो वह कड़े आर्थिक कदम उठा सकते हैं, जिनमें रूस के ऑयल ट्रेड पर सेकेंडरी सैंक्शन भी शामिल है. यह मुलाकात वैश्विक कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण मानी जा रही है, क्योंकि यह यूक्रेन युद्ध और वैश्विक व्यापार समीकरणों को प्रभावित कर सकती है.

