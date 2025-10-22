7 विमान मार गिराए गए... ट्रंप ने फिर लिया भारत-पाक के बीच सीजफायर करवाने का श्रेय, न्यूक्लियर जंग रुकवाने का दावा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच मई महीने में हुए युद्ध रुकवाने का दावा किया है. व्हाइट हाउस के रोज़ गार्डन क्लब लंच में बोलते हुए कहा कि उन्होंने एक समय भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को रोक दिया था. उस वक्त दोनों देशों के बीच हालात बेहद गंभीर थे और सात विमान गिराए गए थे. उन्होंने दावा किया कि दोनों देश एक बड़े परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे.

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने उस तनाव के दौरान भारत और पाकिस्तान के नेताओं से बात की और उन्हें साफ चेतावनी दी कि अगर वे युद्ध करेंगे, तो अमेरिका उनके साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं करेगा. यानी ट्रेड डील रोक देगा.

उनके अनुसार जब उन्होंने ये बात कही, तो सामने से पूछा गया कि “व्यापार समझौते और युद्ध का क्या संबंध?” इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि “बहुत बड़ा संबंध है.” उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु ताकत हैं और अगर लड़ाई शुरू हुई तो दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी तबाही होगी.

ट्रंप ने आगे बताया कि उनकी यह सख्त बात सुनने के 24 घंटे के अंदर दोनों देशों ने फोन करके कहा कि “हमने तय किया है कि अब ऐसा नहीं करेंगे.”

यह भी पढ़ें: रूस-यूक्रेन युद्ध पर बुडापेस्ट में ट्रंप-पुतिन की बैठक स्थगित, सीजफायर पर बातचीत रुकी

Advertisement

ट्रंप ने कहा कि “हमने एक युद्ध रोका, एक संभावित परमाणु आपदा टाल दी, और ये सब सिर्फ व्यापारिक बातचीत की वजह से हुआ.”

बता दें कि इससे पहले भी कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा कर चुके हैं. हालांकि, भारत ने इसकी पुष्टि नहीं की. भारत का कहना है कि किसी भी तीरसे पक्ष की मदद से सीजफायर पर सहमति नहीं बनी है. केवल द्विपक्षीय तौर से सीजफायर पर सहमति बनी है.

---- समाप्त ----