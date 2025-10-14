scorecardresearch
 

मेलोनी की खूबसूरती की अचानक तारीफ करने लगे ट्रंप, बोले- 'मैं चांस लूंगा, राजनीतिक करियर खत्म...'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र में आयोजिक गाजा शिखर सम्मेलन में भाषण के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को 'खूबसूरत महिला' कहकर संबोधित किया. उन्होंने कहा कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने से अमेरिका में नेताओं का करियर खत्म हो जाता लेकिन वो रिस्क लेंगे.

ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान मेलोनी की जमकर तारीफ की (Photo: AFP)
ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान मेलोनी की जमकर तारीफ की (Photo: AFP)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र में आयोजित गाजा शिखर सम्मेलन में वर्ल्ड लीडर्स को संबोधित करते हुए इटली की पीएम को 'ब्यूटीफुल वुमन' कहकर संबोधित किया जिसे लेकर विवाद बढ़ गया है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में किसी नेता का किसी महिला को खूबसूरत कहना उसके राजनीतिक करियर का अंत होता है. उन्होंने कहा कि वो ये बात जानते हुए भी चांस लेंगे और मेलोनी को खूबसूरत कहेंगे.

ट्रंप ने मिस्र के शर्म अल-शेख में हुए गाजा सम्मेलन में जब 79 साल के ट्रंप 48 साल की मेलोनी पर टिप्पणी कर रहे थे तब मेलोनी अन्य नेताओं के साथ उनके पीछे ही खड़ी मुस्कुरा रही थीं.

सम्मेलन में 25 से अधिक देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के नेताओं ने हिस्सा लिया. मेलोनी मंच पर जमा हुए 30 नेताओं में एकमात्र महिला थीं, जो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ट्रंप के पीछे खड़े थे.

अमेरिका में अगर कोई महिला को खूबसूरत कहे तो...

ट्रंप ने अपने भाषण के बीच में मेलोनी को संबोधित करते हुए कहा, 'मुझे यह कहने की इजाजत नहीं है क्योंकि आमतौर पर अगर आप यह कहते हैं तो यह आपके राजनीतिक करियर का अंत होता है लेकिन मैं कहूंगा कि वो एक खूबसूरत युवा महिला हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'अगर आप अमेरिका में किसी महिला के बारे में खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका राजनीतिक करियर खत्म समझो, लेकिन मैं चांस लूंगा.'

अमेरिकी राष्ट्रपति फिर मेलोनी की तरफ मुड़े और बोले, 'आपको खूबसूरत कहलाने में कोई आपत्ति नहीं है, है ना? क्योंकि आप हैं.'

उनकी इस बात पर मेलोनी मुस्कुराती दिखीं. मेलोनी को खूबसूरत कहने के बाद ट्रंप ने उनकी तारीफ जारी रखी और कहा, 'इटली में उनका बहुत सम्मान किया जाता है. वो एक बहुत सफल नेता हैं.'

गाजा शिखर सम्मेलन के मंच से मेलोनी की तारीफ पर भड़के लोग

सोशल मीडिया पर ट्रंप का यह वीडियो वायरल है जिसमें वो मेलोनी की तारीफ कर रहे हैं. यूजर्स मेलोनी पर की गई ट्रंप की टिप्पणी से नाराज हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति को इतने संवेदनशील मुद्दे पर आयोजित बैठक में किसी महिला राष्ट्राध्यक्ष से ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने लिखा, 'ऐसे वक्त में, मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेलोनी के लुक्स के बारे में कमेंट करना चाहिए था. मेलोनी मजबूत और शानदार नेता हैं.'

एक अन्य महिला यूजर ने लिखा, 'मेलोनी इटली से हैं... वो इतनी मजबूत हैं कि एक तारीफ स्वीकार करके भी पुरुषों के बीच अपना कद ऊंचा रख सकती हैं! वो खूबसूरत हैं! और फिर भी उन्होंने स्टार्मर और मैक्रों को असहज किया है जैसे कि वो हैं. मेलोनी जिस तरह अपनी आंखें तरेरती हैं, वैसा कोई नहीं कर सकता. '

लोग कह रहे हैं कि ट्रंप की टिप्पणी अमेरिका के लिए अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी की बात है और यह बेहद शर्मनाक है.

एक अन्य यूजर ने कहा, 'किसी महत्वपूर्ण, शायद ऐतिहासिक अवसर पर महिला वर्ल्ड लीडर की खूबसूरत को लेकर बात करने से आपको नोबेल मिलेगा या नहीं?'

एक अन्य एक्स यूजर ने ट्रंप का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, 'यह घिनौना है. मिस्र में भाषण के बीच में, ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री को खूबसूरत युवा महिला कहा जिसके बाद वो बहुत असहज दिखीं. वो वर्ल्ड फोरम पर अमेरिका को अपमानित करते रहते हैं.'

