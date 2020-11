डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से जुड़े टॉप सुरक्षा अधिकारी को हटाया, नकारी थी धांधली की बात

खिसियानी बिल्ली खम्भा नोंचे. यह कहावत अमेरिका में चरितार्थ होती दिख रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन से शिकस्त मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक्शन लिया है. डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को सरकार के शीर्ष चुनाव सुरक्षा अधिकारी को हटा दिया, जिन्होंने चुनाव में "बड़े पैमाने पर" धोखाधड़ी के राष्ट्रपति के दावों को खारिज कर दिया था.

ट्रंप ने ट्विटर पर ऐलान करते हुए बताया कि क्रिस क्रेब्स को चुनाव सुरक्षा अधिकारी पद से तुंरत प्रभाव से हटाया जा रहा है. क्रिस क्रेब्स उस एजेंसी का नेतृत्व कर रहे थे जिसने संयुक्त रूप से घोषणा की थी कि 3 नवंबर का चुनाव अमेरिकी इतिहास में सबसे सुरक्षित चुनाव था.

अमेरिकी राष्ट्रपति के तीन नवंबर को हुए चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन से हार चुके हैं लेकिन वह बार बार बिना सबूतों के यह दावा कर रहे हैं कि मतदान और मतगणना में धोखाधड़ी की गई.

बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, '2020 के चुनाव की सुरक्षा पर क्रिस क्रेब्स का हालिया बयान बेहद गलत था, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और धोखाधड़ी की गई थी. इसलिए क्रिस क्रेब्स को साइबर सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा एजेंसी के निदेशक पद से तुरंत प्रभाव से हटाया जा रहा है.'

...votes from Trump to Biden, late voting, and many more. Therefore, effective immediately, Chris Krebs has been terminated as Director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency.