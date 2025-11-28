कौन से देश हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जहां के लोगों को रोकना चाहते हैं ट्रंप? क्या भारत पर भी असर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वो सभी ‘थर्ड वर्ल्ड देशों’ के लोगों का अमेरिका माइग्रेट करना स्थायी रूप से रोक देंगे. ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन यह कदम इसलिए उठा रहा है ताकि अमेरिकी पूरी तरह से रिकवर कर सके और बाइडेन प्रशासन में जो अवैध प्रवासी अमेरिका में घुस गए हैं, उन्हें निकाला जा सके.

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में लिखा कि इसका उद्देश्य 'गैर-नागरिकों को दिए जाने वाले सभी संघीय लाभ और सब्सिडी को समाप्त करना, घरेलू शांति में बाधा डालने वाले प्रवासियों की नागरिकता खत्म करना और जो विदेशी नागरिक देश पर बोझ की तरह हैं, जिनसे सुरक्षा को खतरा है या फिर जो पश्चिमी सभ्यता के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें निर्वासित करना है.

ट्रंप ने यह घोषणा तब की है जब व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी की घटना में नेशनल गार्ड के दो सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घायलों में से एक की मौत इलाज के दौरान हो गई है और एक की हालत गंभीर बनी हुई है. जांचकर्ताओं के अनुसार, यह हमला एक अफगान नागरिक ने किया है जो कि बाइडेन प्रशासन के दौरान परिवार के साथ अमेरिका आ गया था.

थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या हैं?

यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप ने ‘थर्ड वर्ल्ड देशों’ से क्या मतलब है क्योंकि यह एक पुराना शब्द है जिसका इस्तेमाल शीत युद्ध (Cold War) के दौरान उन देशों के लिए किया जाता था जो न तो अमेरिका के साथ थे और न ही सोवियत संघ के साथ.

अमेरिका के सहयोगी देशों को फर्स्ट वर्ल्ड, और सोवियत संघ के समर्थक देशों को सेकंड वर्ल्ड कहा जाता था. भारत भी उस समय थर्ड वर्ल्ड देश माना जाता था.

हालांकि, आज यह शब्द उन देशों या उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

क्या थर्ड वर्ल्ड देशों की कोई आधिकारिक सूची है?

‘थर्ड वर्ल्ड’ देशों की कोई आधिकारिक सूची नहीं है. हालांकि, संयुक्त राष्ट्र (UN) आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे कमजोर देशों को Least Developed Countries (LDCs) के रूप में वर्गीकृत करता है.

इनकी सूची निम्न आधारों पर तैयार की जाती है:

प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income)

मानव संपदा सूचकांक (Human Assets Index)

आर्थिक व पर्यावरणीय संवेदनशीलता

वर्तमान में कुल 44 देश LDCs की सूची में शामिल हैं.

अफगानिस्तान भी इसी सूची में है.

इस सूची से बाहर आने के लिए किसी देश को उपरोक्त तीन मापदंडों में से दो की सीमा तक पहुंचना जरूरी होता है.

