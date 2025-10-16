scorecardresearch
 

Feedback

'हर साल एक नया पीएम...', भारत पर कुछ ऐसा बोल गए ट्रंप, मेंटल हेल्थ पर उठे सवाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच कन्फ्यूज हो गए. उ​न्होंने दावा किया कि भारत में हर साल प्रधानमंत्री बदल जाता है. सोशल मीडिया ने ट्रंप की भूल पकड़ी और उन्हें बताया कि भारत नहीं, पाकिस्तान में 1947 से 29 प्रधानमंत्री बदले हैं.

Advertisement
X
डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों के सामने भारत और पाकिस्तान के बीच कन्फ्यूज होकर गलत बयानबाजी कर दी. (Photo: AP)
डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों के सामने भारत और पाकिस्तान के बीच कन्फ्यूज होकर गलत बयानबाजी कर दी. (Photo: AP)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए एक बार फिर दो देशों के बीच कन्फ्यूज हो गए. उन्होंने जहां पाकिस्तान का जिक्र करना था, वहां भारत का जिक्र कर दिया. उनकी इस गलती ने सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ ला दी. व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, लेकिन उसके बाद जो कहा, वह उनकी भूल को उजागर करता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'मोदी एक महान व्यक्तित्व हैं. वह मुझसे प्यार करते हैं.' फिर उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, 'लेकिन प्यार शब्द को गलत मत समझना, मैं उनका राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहता.' इसके बाद आया वह बयान जो मीम मैटेरियल बन गया. ट्रंप ने कहा, 'मैंने भारत को सालों से देखा है. यह एक अद्भुत देश है और हर साल नया नेतृत्व आता रहता है. मेरे दोस्त अब लंबे समय से नेतृत्व में हैं.'

इंटरनेट यूजर्स ने सुधारी ट्रंप की गलती

सम्बंधित ख़बरें

नोबेल न मिलने पर फिर छलका ट्रंप का दर्द, देखें दुनिया की बड़ी खबरें 
US On Russian Oil
ट्रंप के बाद उनके मंत्री का बड़ा दावा, बोले- जापान रोक सकता है रूसी तेल-गैस की खरीद!  
Rahul Gandhi: PM Modi is scared
'PM मोदी डर गए...' ट्रंप के दावे पर राहुल गांधी का निशाना 
इजरायल की संसद में ट्रंप की स्पीच के बाद पीएम मोदी ने किया पोस्ट
'वे मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन...' PM मोदी पर मजाकिया अंदाज में बोले ट्रंप 
russia oil deal amid trump on india
India ने Trump के रूसी तेल वाले दावे को किया खारिज 

सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत डीकोड कर लिया कि ट्रंप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, लेकिन गलती से उसकी जगह भारत का नाम ले लिया. पाकिस्तान में 1947 से अब तक 29 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं. कोई भी पीएम अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है. दूसरी ओर भारत में 2014 से नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं. इससे पहले कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह एक दशक (2004-2014) तक भारत के प्रधानमंत्री रहे.  

Advertisement

यह भी पढ़ें: अल्बानियाई PM ने डोनाल्ड ट्रंप का उड़ाया मजाक, मैक्रों और अन्य राष्ट्राध्यक्षों ने लगाया ठहाका- VIDEO

ट्रंप का बयान पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठता है. 1947 में भारत के बंटवारे से पैदा हुए इस देश में 29 प्रधानमंत्री हुए हैं. 1993 में तो 12 महीनों में पांच अलग-अलग प्रधानमंत्रियों ने शपथ लिया था. अधिकांश को भ्रष्टाचार के आरोपों, सैन्य तख्तापलट, इस्तीफे या अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया. अभी हाल में इमरान खान को विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रधानमंत्री पद से हटाया था. जबकि लियाकत अली खान की पद पर रहते हुए हत्या हो गई थी. 

पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल लियाकत अली खान का (चार साल दो माह) और सबसे छोटा नूरुल अमीन का (दो सप्ताह, 1971) का रहा है. वर्तमान पीएम शहबाज शरीफ 2024 से प्रधानमंत्री पद पर हैं. ट्रंप ने दो दिन पहले भारत-पाकिस्तान के बीच संभावित न्यूक्लियर वॉर को रोकने का अपना पुराना दावा दोहराया था, लेकिन इस बार भारत की जगह ईरान का नाम ले लिया.

ठीक नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का मेंटल हेल्थ?

डोनाल्ड ट्रंप 79 वर्ष के हैं. उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं. वह इससे पहले भी दो देशों के बीच कन्फ्यूज हो चुके हैं. उन्होंने कुछ दिन पहले आर्मेनिया-अजरबैजान के बीच सीजफायर कराने का क्रेडिट लेते वक्त एक बड़ी गलती कर दी थी. ट्रंप ने आर्मेनिया और अजरबैजान की जगह अल्बानिया और अजरबैजान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा कर दिया था. हाल ही में कोपेनहेगन समिट में अल्बानियाई प्रधानमंत्री एडी रामा ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और अजरबैजान के राष्ट्रपति अलीयेव के साथ बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया था. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'हमारा ये युद्ध भी रुकवा दो...', ट्रंप के आगे गिड़गिड़ाया तालिबान से डरा PAK, भारत का भी किया जिक्र

उन्होंने एक डिनर मीट के दौरान कंबोडिया और आर्मेनिया के बीच युद्ध समाप्त कराने का दावा कर दिया था. ये दोनों देश एक दूसरे से 4,000 मील से ज्यादा दूर हैं और कभी युद्ध में शामिल नहीं रहे. हाल ही में एक पॉडकास्ट में साइकॉलजिस्ट डॉ. जॉन गार्टनर ने डोनाल्ड ट्रंप के मोटर स्किल्स (शारीरिक गतिविधियों को करने के लिए शरीर की मांसपेशियों के उपयोग से संबंधित) में गिरावट का जिक्र किया था और इसे डिमेंशिया (भूलने की बीमारी) का शुरुआती लक्षण बताया था. व्हाइट हाउस ने ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर किए जा रहे इन दावों को खारिज किया था और कहा था कि राष्ट्रपति को मेमोरी लॉल की कोई समस्या नहीं है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement