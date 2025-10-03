अल्बानियाई PM ने डोनाल्ड ट्रंप का उड़ाया मजाक, मैक्रों और अन्य राष्ट्राध्यक्षों ने लगाया ठहाका- VIDEO

अल्बानियाई प्रधानमंत्री एडी रामा ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी (EPC) की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ​एक गलती को लेकर उनका मजाक उड़ाया और उनकी बातें सुनकर वैश्चिक नेता अपनी हंसी नहीं रोक पाए. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ बातचीत के दौरान एडी रामा अमेरिकी राष्ट्रपति की वर्ल्ड मैप और जियोग्राफी को लेकर उनकी समझ पर जोक मारते हुए कैमरे में कैद हो गए.

डोनाल्ड ट्रंप अतीत में कई पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच अंतर करने में विफल रहे हैं. ईपीसी की बैठक के दौरान अल्बानियाई प्रधानमंत्री की फ्रेंच और अजरबैजान के राष्ट्रपतियों के साथ बातचीत को किसी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और कुछ ही देर में यह वीडियो शिखर सम्मेलन में उपस्थित लोगों के बीच सर्कुलेट हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.

अल्बानियाई प्रधानमंत्री ने क्यों ली ट्रंप की चुटकी?

वीडियो में एडी रामा मुस्कुराते हुए मैक्रों से कहते हैं, 'आपको हमसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आपने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अल्बानिया और अजरबैजान के बीच किए गए शांति समझौते पर हमें बधाई नहीं दी.' उनकी इस टिप्पणी पर मैक्रों और अलीयेव हंस पड़ते हैं, जिससे पता चलता है कि तीनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच हंसी-मजाक चल रहा है. दरअसल, मैक्रों के साथ रामा की इस बातचीत का सीधा संबंध ट्रंप के गलत बयानों से था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान अंतरराष्ट्रीय हलकों में चर्चा का विषय रहा है.

विश्व मानचित्र को लेकर बार-बार उलझत जाते हैं ट्रंप



अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार अजरबैजान और अल्बानिया के बीच युद्धविराम कराने का क्रेडिट लिया है, जबकि अजरबैजान का अल्बानिया के साथ युद्ध हुआ ही नहीं. वास्तविक संघर्ष आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहा था. सितंबर 2024 में फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में, ट्रंप ने क्रेडिट लेते हुए कहा था कि उन्होंने एक और युद्ध को समाप्त करा दिया है, और गलती से आर्मेनिया की बजाय अल्बानिया का नाम ले लिया.

युद्ध हुआ ही नहीं, ट्रंप ने किया खत्म कराने का दावा

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने यह भी कहा था कि उनके प्रशासन ने 'अजरबैजान और अल्बानिया के बीच शांति समझौता' करा दिया है. हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की विश्व मानचित्र को लेकर उलझन आर्मेनिया-अजरबैजान संघर्ष से भी आगे निकल गई. उन्होंने एक डिनर मीट के दौरान अपने संबोधन में, कंबोडिया और आर्मेनिया के बीच युद्ध समाप्त कराने का दावा किया था. ये दोनों देश एक-दूसरे से 4,000 मील से ज्यादा दूर हैं और कभी एकदूसरे के साथ युद्ध में शामिल नहीं रहे हैं.

