'थर्ड वर्ल्ड देशों के लोगों को अमेरिका में घुसने भी नहीं दूंगा...', गोलीकांड के बाद आरपार के मूड में ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनका प्रशासन सभी 'थर्ड वर्ल्ड देशों' से माइग्रेशन को स्थायी रूप से रोकने की दिशा में काम करेगा, ताकि अमेरिकी सिस्टम को पूरी तरह 'रीसेट' किया जा सके. यह बयान व्हाइट हाउस के पास हुए हमले के एक दिन बाद आया, जिसमें एक अफगान नागरिक की गोलीबारी में घायल दो नेशनल गार्ड जवानों में से एक की मौत हो गई थी.

X
ट्रंप प्रशासन ने अफगानिस्तान समेत 19 देशों के प्रवासियों को दिए गए ग्रीन कार्ड की समीक्षा शुरू कर दी है. (Photo: AP)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उनका प्रशासन सभी 'थर्ड वर्ल्ड देशों' से होने वाले माइग्रेशन को स्थायी रूप से रोकने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि अमेरिकी सिस्टम पूरी तरह से 'रिकवर और रीसेट' हो सके.

यह बयान ऐसे समय में आया है, जब एक दिन पहले व्हाइट हाउस के पास एक अफगान नागरिक की ओर से गोली मारे गए दो नेशनल गार्ड जवानों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई. इस घटना के बाद अमेरिकी सरकार ने अफगानिस्तान समेत 19 देशों के प्रवासियों को दिए गए स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) की समीक्षा करने का ऐलान किया था.

'थर्ड वर्ल्ड देशों से माइग्रेशन को पूरी तरह रोकूंगा'

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मैं सभी थर्ड वर्ल्ड देशों से माइग्रेशन को स्थायी रूप से रोकूंगा, ताकि अमेरिकी सिस्टम पूरी तरह से ठीक हो सके. मैं बाइडेन के दौर में किए गए लाखों अवैध प्रवेश को खत्म करूंगा, जिनमें स्लीपी जो बाइडेन के ऑटोपेन से मंजूर किए गए मामले भी शामिल हैं.'

'जो अमेरिका के लिए बेकार हैं, उन्हें बाहर करेंगे'

उन्होंने कहा, 'हम उन सभी लोगों को बाहर करेंगे जो अमेरिका के लिए उपयोगी नहीं हैं या हमारे देश से प्यार नहीं करते. गैर-नागरिकों को मिलने वाले सभी संघीय लाभ और सब्सिडी खत्म की जाएगी. घरेलू शांति को नुकसान पहुंचाने वाले प्रवासियों की नागरिकता रद्द की जाएगी और जो विदेशी नागरिक सुरक्षा जोखिम या पश्चिमी सभ्यता के अनुकूल नहीं हैं, उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा.'

ट्रंप के मुताबिक, इन सभी कदमों का मकसद अवैध और अशांति फैलाने वाली आबादी में बड़ी कटौती करना है, खासकर उन लोगों में, जिन्हें कथित तौर पर एक अनधिकृत और 'गैर-कानूनी ऑटोपेन' प्रक्रिया के जरिए अमेरिका में प्रवेश दिया गया था.

---- समाप्त ----
