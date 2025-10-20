scorecardresearch
 

Feedback

ट्रंप के 'अवैध ड्रग लीडर' वाले बयान पर कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो का पलटवार, कहा- वह गुमराह व्यक्ति

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने ट्रंप के आरोपों का कड़ा पलटवार किया है, जिसमें ट्रंप ने पेट्रो को अवैध ड्रग लीडर बताया था. दरअसल, ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े हैं. हाल ही में अमेरिका ने पेट्रो का वीज़ा भी रद्द कर दिया था.

Advertisement
X
ट्रंप ने पेट्रो को ड्रग लीडर बताया था (Photo: AP)
ट्रंप ने पेट्रो को ड्रग लीडर बताया था (Photo: AP)

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया है. पेट्रो ने कहा कि ट्रंप गुमराह व्यक्ति हैं और मानवता की अवधारणा को नहीं समझते. दरअसल, ट्रंप ने रविवार को पेट्रो को लेकर कहा था कि वह अवैध ड्रग लीडर हैं. इतना ही नहीं, अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका कोलंबिया को बड़े पैमाने पर भुगतान और सब्सिडी देना बंद कर देगा.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने पेट्रो को बेहद अलोकप्रिय और घटिया रेटिंग वाले नेता बताते हुए चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ड्रग कारोबार बंद नहीं किया तो अमेरिका खुद इसे बंद करेगा, और वह तरीका अच्छा नहीं होगा. उन्होंने कहा कि इस ड्रग उत्पादन का उद्देश्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर नशे की तस्करी करना है, जिससे मौत, तबाही और बर्बादी फैल रही है.

ट्रंप ने दावा किया कि कोलंबिया को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता और सब्सिडी 'धोखाधड़ी' जैसी है. ट्रंप ने जोर देकर कहा कि आज से, कोलंबिया को किसी भी तरह की अमेरिकी भुगतान या सब्सिडी बंद कर दी जाएगी. 

ट्रंप की इन टिप्पणियों के बाद राष्ट्रपति पेट्रो ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने एक्स पर लिखा कि कोलंबिया ने कभी अमेरिका के प्रति असभ्यता नहीं दिखाई. इसके विपरीत हमने हमेशा उसकी संस्कृति को सम्मान दिया है, लेकिन आप कोलंबिया के बारे में अज्ञानता और अभद्रता दिखा रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Trump threatens to send troops to San Francisco
ट्रंप ने सैन फ्रांसिस्को में सेना भेजने की धमकी दी, कहा- उसे फिर से महान बनाएंगे 
ukraine donald trump zelenskyy meeting
'पुतिन चाहें तो यूक्रेन को तबाह कर देंगे', व्हाइट हाउस में जेलेंस्की से बोले ट्रंप, कई बार हुई तीखी बहस 
चीन की सत्तारूढ़ पार्टी की सीक्रेट मीटिंग 20 अक्टूबर से होगी शुरू (Photo: Reuters)
ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकालेगा चीन... जिनपिंग की टॉप सीक्रेट मीटिंग से क्या बदलेगा समीकरण? 
ट्रंप ने कोलंबिया को दिया बड़ा झटका (Photo: Reuters)
'वो ड्रग लीडर हैं, नहीं मिलेगी सब्सिडी...', कोलंबियाई राष्ट्रपति पर भड़के ट्रंप, दे दिया झटका 
डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग्स तस्करी पर क्या कहा? (Photo: PTI)
'नहीं रोकता तो 25 हजार अमेरिकी मारे जाते...', समंदर में जहाज पर अटैक को जस्टिफाई कर बोले ट्रंप 
Advertisement

वहीं, कोलंबिया के विदेश मंत्रालय ने भी ट्रंप की टिप्पणी को अपमानजनक और देश की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया और कहा कि वह इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समर्थन मांगेगा. मंत्रालय ने बयान में कहा कि ये आरोप बेहद गंभीर हैं और कोलंबियाई राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं.

बता दें कि कोलंबिया कभी अमेरिका की सबसे बड़ी सहायता प्राप्त करने वाली देशों में शामिल था, लेकिन इस वर्ष यूएसएआईडी के बंद होने के कारण यह धन प्रवाह अचानक कम हो गया.

इतना ही नहीं, ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद से बोगोटा और वाशिंगटन के बीच संबंध खराब हो गए. पिछले महीने, अमेरिका ने पेट्रो का वीज़ा रद्द कर दिया था, क्योंकि वह न्यूयॉर्क में एक फ़िलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शन में शामिल हुए थे और अमेरिकी सैनिकों से ट्रंप के आदेशों का पालन न करने का आग्रह किया था.

पिछले साल पेट्रो ने कोलंबिया में कोका उगाने वाले क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर सामाजिक और सैन्य हस्तक्षेप के ज़रिए नियंत्रित करने का संकल्प लिया था, लेकिन इस रणनीति को ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement