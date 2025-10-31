'थाईलैंड-कंबोडिया की सुलह में चीन भी शामिल था', जिनपिंग ने खारिज किया ट्रंप का दावा

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति स्थापित करने में चीन की कोई भूमिका नहीं रही. यह बयान दोनों नेताओं की बुसान में हुई शिखर बैठक के दौरान आया.

हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में शी जिनपिंग ने गाजा युद्धविराम समझौते में ट्रंप की 'महत्वपूर्ण भूमिका' की सराहना की. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि चीन भी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में 'अपनी तरह से' लगातार मदद कर रहा था.

क्षेत्र में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा चीन

यह बयान उस समय आया है जब चीन दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी प्रभावशाली भूमिका मजबूत कर रहा है. थाईलैंड और कंबोडिया सहित क्षेत्र के देशों के साथ चीन पहले से ही मजबूत सुरक्षा और व्यापारिक संबंध बनाए हुए है. थाईलैंड-कंबोडिया तनाव के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दोनों देशों के बीच संघर्ष खत्म करने के लिए बंद कमरे में कई दौर की बातचीत कराई थी.

ट्रंप ने कराई थाईलैंड और कंबोडिया की सुलह

Advertisement

अपने एशिया दौरे के दौरान ट्रंप ने मलेशिया में थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं की मौजूदगी में 'शांति समझौता' घोषित किया. उन्होंने इसे 'ऐतिहासिक' बताया. हालांकि, थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक फुआंगकेटकाओ ने इसे शांति समझौता कहने से इनकार कर दिया और कहा कि यह सिर्फ 'शांति की ओर एक रास्ता' है.

बीबीसी के अनुसार, थाई अधिकारियों ने भी इसे शांति समझौता कहने से परहेज किया है. समझौते में सिर्फ शुरुआती कदम शामिल हैं, जैसे- भारी हथियारों की वापसी, खदान हटाने और सीमा को चिन्हित करने के लिए संयुक्त तंत्र बनाना.

---- समाप्त ----