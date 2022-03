Russia-Ukraine War: कार में लगे कैमरे में कैद हुआ तबाही का मंजर, देखें मिसाइल अटैक का Live Video

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज आठवां दिन है. दोनों देशों के बीच जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ गई पहुंची है. रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया है. तो वहीं यूक्रेन भी अब बचाव को छोड़ आक्रमण की रणनीति को अपनाने की बात कर रही है. इसी बीच हमले का एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

यूक्रेन के चेर्निहाइव शहर में एक कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में हमले का एक वीडियो कैद हुआ है. जिसमें सड़क पर जा रही कार के सामने ही एक बिल्डिंग पर मिसाइल आ गिरती है. सोशल मीडिया पर आते ही इस वीडियो में चिंता बढ़ा दी है. जिस तरह से यूक्रेन पर मिसाइल अटैक हो रहे हैं वो कहीं न कहीं चिंताजनक हैं.

#Chernigov. The rocket explosion was filmed by the car's dash cam. pic.twitter.com/vhW0U0hgH8