ट्रंप के दोस्त चार्ली कर्क की हत्या के मामले में FBI ने जारी की संदिग्ध की नई तस्वीरें, लोगों से मांगी मदद

चार्ली कर्क की हत्या कैमरे में कैद हो गई थी और इसका वीडियो जमकर वायरल हुआ था. FBI साल्ट लेक सिटी ने अपने एक्स अकाउंट पर बयान जारी करते हुए कहा कि हम चार्ली कर्क की हत्या के संबंध में संदिग्ध व्यक्ति की और भी तस्वीरें जारी कर रहे हैं.

FBI ने संदिग्ध की नई तस्वीरें जारी की (Photo: FBI X)
अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने डोनाल्ड ट्रंप के करीबी कंजरवेटिव एक्टिविस्ट और लोकप्रिय पॉडकास्ट होस्ट चार्ली कर्क की हत्या के मामले में संदिग्ध व्यक्ति की नई तस्वीरें जारी की हैं. यह हत्या 10 सितंबर 2025 को यूटा वैली यूनिवर्सिटी परिसर में हुई थी.

FBI ने गुरुवार को सार्वजनिक बयान जारी कर करते हुए कहा, “हम चार्ली कर्क की हत्या से जुड़े संदिग्ध व्यक्ति की अतिरिक्त तस्वीरें जारी कर रहे हैं. कृपया इस मामले में कोई भी जानकारी हमारी टिप पोर्टल पर साझा करें.”

एजेंसी ने बताया कि यह मामला स्थानीय पुलिस और संघीय एजेंसियों की संयुक्त जांच के तहत तेजी से आगे बढ़ रहा है. इस घटना को उटाह के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने "राजनीतिक हत्या" करार दिया है.

यह भी पढ़ें: चार्ली कर्क कौन थे जिसकी हत्या पर अमेरिका में मच गया बवाल, ट्रंप से क्या था कनेक्शन?

राजनीतिक हत्या का आरोप

31 वर्षीय चार्ली कर्क, जो एक चर्चित रेडियो कमेंटेटर और पॉडकास्ट होस्ट थे, अपने “Prove Me Wrong” कैंपस टूर के तहत एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. लगभग 3,000 लोग वहां मौजूद थे, जब अचानक पास की एक इमारत की छत से हाई-पावर राइफल से उन पर गोली चलाई गई.

यह घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. गोली लगने से कर्क की मौके पर मौत हो गई. यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने इसे “राजनीतिक हत्या” करार दिया है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि “कातिल को बहुत सख्त और उचित सजा दी जाएगी.”

संदिग्ध की तलाश में मदद की अपील

अभी तक किसी संदिग्ध की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच अधिकारिोयं का मानना है कि वह जल्द ही आरोपी को पकड़ लेंगे. FBI ने कहा कि संदिग्ध की नई तस्वीरें सार्वजनिक करने का उद्देश्य लोगों से अधिकतम जानकारी जुटाना है.

यह भी पढ़ें: ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क की गोली मारकर हत्या, यूनिवर्सिटी डिबेट के दौरान हुई फायरिंग

एजेंसी का कहना है कि घटना के बाद संदिग्ध हथियार सहित मौके से फरार हो गया. जांचकर्ता मानते हैं कि जनता की मदद से अपराधी तक जल्द पहुंचा जा सकता है.

