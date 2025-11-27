वीजा या परमिट... कनाडा जाने के लिए किस डॉक्यूमेंट की जरूरत? जानें क्या हैं TRV और TRP

कनाडा भारतियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन है, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या घूमने का प्लान. लेकिन कनाडा में एंट्री के लिए किस डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी? टेंपरेरी रेजिडेंट वीज़ा या टेंपरेरी रेजिडेंस परमिट. आमतौर पर किसी से देश से कनाडा जाने वाले लोगों को टेंपरेरी रेजिडेंट वीज़ा की जरूरत पड़ती है, बशर्ते वो वीज़ा-मुक्त देश की में शामिल न हों. भारतीयों को कनाडा जाने के लिए TRV यानी टेंपरेरी रेजिडेंट वीज़ा की जरूरत पड़ती है. लेकिन कई कारणों से टेंपरेरी रेजिडेंट वीज़ा के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उस स्थिति में टेंपरेरी रेजिडेंट परमिट लिया जाता है.

TRP उन विदेशी नागरिकों को प्रवेश की अनुमति देता है, जो कनाडा में प्रवेश के लिए अयोग्य होते हैं, जैसे कि नशे में वाहन चलाने (डीयूआई) के आरोप वाले विदेशी नागरिक या अन्य गंभीर आपराधिक अपराधों के इतिहास वाले लोग. टीआरवी और टीआरपी दोनों ही विदेशी नागरिकों को अस्थायी तौर पर कनाडा में एंट्री और रहने की इजाज़त देते हैं, हालांकि दोनों के बीच कुछ खास अंतर हैं.

अंतर के आधार Temporary Resident Visa (TRV) Temporary Resident Permit (TRP) उद्देश्य पर्यटन/घूमने, काम या पढ़ाई के लिए अस्थायी प्रवेश की अनुमति देता है उन विदेशी नागरिकों को अस्थायी प्रवेश देता है जो IRPA या IRPR के तहत inadmissible या non-compliant होते हैं किसे चाहिए? वे विदेशी नागरिक जिन्हें कनाडा आने के लिए वीज़ा जरूरी है वे व्यक्ति जो आपराधिक रूप से inadmissible हों, चिकित्सकीय रूप से inadmissible हों, आर्थिक रूप से inadmissible हों, जिन्होंने गलत जानकारी दी हो (misrepresentation), या जिन्हें IRPA/IRPR के नियमों के उल्लंघन में पाया गया हो पात्रता कनाडा में admissible होना जरूरी inadmissible होने के बावजूद एंट्री की “ज़रूरत” साबित करनी पड़ती है आवेदन प्रक्रिया सामान्य वीज़ा प्रक्रिया(अपने देश से जुड़ाव के प्रमाण, फंड, यात्रा का उद्देश्य आदि) प्रत्येक केस की अलग-अलग समीक्षा (case-by-case approval) अधिकृत प्रवास की अवधि स्टडी परमिट या वर्क परमिट की अवधि के अनुसार, या विज़िटर/टूरिस्ट के लिए 6 महीने तक — अधिकतम वैधता 10 साल तक यात्रा की अवधि के अनुसार जारी, अधिकतम वैधता 3 साल तक आवेदन शुल्क $100 $239.75 नवीनीकरण प्रक्रिया वीज़ा समाप्त होने से कम से कम दो महीने पहले नया TRV आवेदन करें नया TRP ऑनलाइन आवेदन करें — आदर्श रूप से 3–6 महीने पहले

TRV और TRP दो पूरी तरह से अलग कानूनी दस्तावेज़ हैं, जो विदेशी नागरिक अपनी परिस्थितियों के आधार पर अप्लाई करता है. दोनों ही मामलों में, आवेदकों को यह साबित करना होगा कि उसका कनाडा जाना अस्थायी होगा यानी अपने तय समयसीमा में वापस अपने देश लौट जाएगा.

हालांकि इसके बाद भी TRV और TRP होने पर भी कनाडा में प्रवेश की गारंटी नहीं मिलती. गैर-नागरिक के रूप में कनाडा में प्रवेश करना हमेशा सीमा नियंत्रण अधिकारी (BCO) के विवेक पर निर्भर करता है, जो कनाडा के एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन का जिम्मा लिए हुए होता है.

क्या होता है Temporary Resident Permit (TRP)?

कनाडा में प्रवेश करने की कोशिश करते समय किसी भी विदेशी नागरिक को “admissibility” यानी योग्यता से जुड़े नियमों से गुजरना पड़ता है. अगर कोई व्यक्ति inadmissible (अयोग्य) माना जाता है और फिर भी कनाडा में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे TRV नहीं, बल्कि TRP (Temporary Resident Permit) लेना होता है.

विदेशी नागरिक के अयोग्य माने जाने के 5 आम कारण

मेडिकल इनएडमिसिबिलिटी - ऐसे स्वास्थ्य कारण, जिनसे कनाडा की सार्वजनिक सुरक्षा या स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है या आपकी बीमारी से कनाडा की स्वास्थ्य सेवाओं पर “बोझ” पड़ सकता है.

क्रिमिनल इनएडमिसिबिलिटी- किसी अपराध की श्रेणी में आना. अपराध के लिए चार्ज होना या उसके लिए कोर्ट केस लंबित होना, अपराध में दोषी ठहराया जाना।

गलत जानकारी देना- इमिग्रेशन आवेदन में गलत या अधूरी जानकारी देना—चाहे गलती से या जानबूझकर.

आर्थिक इनएडमिसिबिलिटी- यह साबित न कर पाना कि आप कनाडा में रहने के दौरान खुद या अपने परिवार का खर्च उठा सकेंगे या देखभाल/सपोर्ट के लिए ठीक इंतजाम न होना.

कानून का उल्लंघन- कनाडा में बिना अनुमति काम करना या अधिकृत समय से ज्यादा रुक जाना, अन्य इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन.

TRP क्या करता है?

TRP ऐसे लोगों को कनाडा में अस्थायी प्रवेश देता है जिन्हें सामान्य रूप से प्रवेश नहीं दिया जा सकता.यह तभी दिया जाता है जब व्यक्ति के कनाडा आने की जरूरत “उसके द्वारा कनाडाई समाज को होने वाले संभावित जोखिम” से ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाए.

TRP के लिए आवेदन करते समय क्या देना होता है?

TRP के लिए आवेदन करने वाले विदेशी नागरिकों को क्या समझाना या साबित करना होता है कि उसका कनाडा आना जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन, जो दिखाए कि अस्थायी रूप से कनाडा में प्रवेश क्यों जरूरी है, पर्याप्त फंड का प्रमाण, जिससे यह साबित हो सके कि वे अपने खर्च उठा सकेंगे, अयोग्यता की वजह को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए, उसका प्रमाण (अगर लागू हो). अगर TRP छह महीने या उससे ज्यादा अवधि के लिए जारी किया जाता है, तो व्यक्ति वर्क परमिट या स्टडी परमिट के लिए भी पात्र हो सकता है.

कनाडा में प्रवेश के लिए “ज़रूरी कारण”

जरूरी बिज़नेस यात्रा (कांफ्रेंस, मीटिंग आदि)

परिवार के बड़े कार्यक्रम (जैसे शादी, अंतिम संस्कार)

बीमार या मृत्यु-शैया पर पड़े परिवारजन के पास जाना

अचानक उत्पन्न पारिवारिक आपात स्थितियां.

जब कनाडा से होकर गुजरना ही एकमात्र उपलब्ध मार्ग हो.

उदाहरण

कैलिफ़ोर्निया की एक टेक एग्जीक्यूटिव को हाल ही में DUI का केस हुआ है, लेकिन उसे टोरंटो में ऐसे बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरी मीटिंग में शामिल होना है जिससे कनाडा में 50 मिलियन डॉलर का निवेश आ सकता है. यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है—इसलिए वह एक सिंगल एंट्री TRP के लिए मजबूत केस पेश कर सकती है. इमिग्रेशन अधिकारी हर केस को अलग-अलग देखकर तय करते हैं कि आवेदन के कनाडा आने की वजह सही है या नहीं.

Temporary Resident Visa (TRV) क्या होता है?

Temporary Resident Visa यानी TRV एक आधिकारिक दस्तावेज़ है, जिसे कनाडा के बाहर स्थित Canadian Immigration Visa Office आपके पासपोर्ट पर जारी करता है. यह दिखाता है कि आपने कनाडा में अस्थायी रूप से प्रवेश करने की सारी शर्तें पूरी कर ली हैं.

किसे TRV की जरूरत होती है?

ज्यादातर विदेशी नागरिकों को कनाडा आने के लिए TRV चाहिए होता है, जब तक वे Visa-Exempt Countries में नहीं आते हों. ये लोग TRV के लिए आवेदन कर सकते हैं:

अंतरराष्ट्रीय छात्र (Study Permit वाले)

वर्क परमिट वाले अस्थायी विदेशी कर्मचारी

वे यात्री जो कनाडा के एयरपोर्ट से होकर दूसरे देश जा रहे हों

पर्यटक

आम विज़िटर (रिश्तेदार से मिलना, घूमना, बिजनेस के लिए आदि)

TRV पाने की योग्यता

कनाडा छोड़ने का इरादा साबित करना- आपको दिखाना होता है कि आपकी Visit खत्म होते ही आप कनाडा छोड़ देंगे.

पर्याप्त फंड का सबूत- आपके पास कनाडा में रहने और वापस लौटने का खर्च होना चाहिए.

अनधिकृत काम या पढ़ाई नहीं- बिना अनुमति आप काम या पढ़ाई नहीं कर सकते.

साफ़ आपराधिक रिकॉर्ड- कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए और आप कनाडा की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं होने चाहिए.

सभी जरूरी डॉक्यूमेंट देना, जैसे—पासपोर्ट, यात्रा उद्देश्य, नौकरी/स्टडी का प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, आदि.

स्वास्थ्य ठीक होना- कभी-कभी मेडिकल एग्ज़ाम करना पड़ सकता है.

परिवार के लोग साथ आ रहे हों तो हर सदस्य को अलग TRV आवेदन करना होता है, लेकिन आप सभी एक-साथ आवेदन जमा कर सकते हैं.

TRV कितने समय के लिए मिलता है?

कनाडा में एक बार में अधिकतम 6 महीने रहने की इजाज़त होती है और TRV की वैधता अधिकतम 10 साल तक हो सकती है या तब तक जब तक पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए, बायमैट्रिक्स एक्सपायर हो जाएं.

