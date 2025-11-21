आपका कनाडा घूमने का वीज़ा भी हो सकता है रिजेक्ट, जानें क्या होती हैं वजह

कनाडा में घूमने, परिवार से मिलने या बिजनेस के सिलसिले में आने वालों को अक्सर विजिटर वीज़ा (अस्थाई निवासी वीज़ा) की ज़रूरत होती है लेकिन IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) कई कारणों से आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है. 2025 में कनाडा द्वारा विजिटर वीज़ा आवेदन को अस्वीकार करने के कारणों में कुछ नए ट्रेंड्स और कड़े रुझान देखे गए हैं.

और पढ़ें

IRCC की Visa Integrity नीति उसके कट्टर नीतियों में से एक है. 2024 में विजिटर वीज़ा की अस्वीकृति दर 54% पहुंच गई थी, जो 2023 में 38% थी. वहीं, 2025 के शुरुआती महीनों में भी यह दर लगभग 49% तक देखी गई है. दरअसल IRCC अब बहुत सख़्ती से गलत जानकारी देने वालों की जांच कर रहा है. ऐसे मामलों में सिर्फ वीज़ा नकारा ही नहीं जाता, बल्कि 5 साल तक कनाडा वीज़ा लेने पर पाबंदी भी लगा सकता है.

भारतीय नागरिकों के लिए 2025 में कनाडा विजिटर वीज़ा (TRV) अस्वीकृति के कुछ खास कारण सामने आए हैं.

मजबूत “होम कंट्री टाईज़” न दिखाना

IRCC बहुत ध्यान से देखता है कि क्या आवेदक के पास भारत में वापस लौटने के पर्याप्त कारण हैं (जैसे नौकरी, व्यवसाय, संपत्ति, पारिवारिक जिम्मेदारियां). अगर यह टाईज़ कमजोर लगे, तो रिफ़्यूज़ल हो सकता है. कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह सबसे सामान्य कारणों में से एक है.

Advertisement

वित्तीय सबूत (Proof of Funds) कमजोर होना

बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, वेतन स्लिप्स जैसे दस्तावेज़ों में “कम बैलेंस” या “अस्पष्ट स्रोतों” वाला पैसा IRCC को विश्वास नहीं दिला पाता कि आप अपनी यात्रा और खर्चों को मैनेज कर सकते हैं. कुछ मामलों में आपकी ट्रिप स्पॉन्सर करने वाले शख्स (जैसे-कनाडा में कोई रिश्तेदार का बुलावा) के वित्तीय दस्तावेज़ भी मांगे जाते हैं. अगर ये पूरी तरह पेश न किए गए हों, तो समस्या हो सकती है.

यात्रा का अस्पष्ट उद्देश्य

आपका वीज़ा आवेदन साफ़तौर पर ये नहीं बताता कि आप कनाडा में क्या करेंगे... “थोड़ा घूमना है”, या “मिलने जाना है” जैसे बहुत सामान्य बयान IRCC को संतुष्ट नहीं करते है. बेहतर होगा कि आप एक स्पष्ट यात्रा इटिनरी दें. जैसे कि होटल बुकिंग, फ्लाइट रिज़र्वेशन, दिन‑प्रतिदिन की योजना और रिटर्न टिकट दिखाएं.

गलत या अधूरा दस्तावेज़

बहुत से आवेदन में ज़रूरी दस्तावेज ग़लत फॉर्मैट में भेजे जाते हैं या कोई महत्वपूर्ण फॉर्म (जैसे IMM‑फॉर्म) गायब होता है. इससे IRCC अधिकारी “विश्वसनीयता” पर सवाल उठा सकते हैं और आवेदन खारिज कर सकते हैं.

प्रोसेसिंग सिस्टम पर दबाव

IRCC को बहुत ज्यादा आवेदन मिल रहे हैं, जिससे अधिकारियों पर दवाब ज्यादा है. इसके साथ ही, दस्तावेज़ अपलोडिंग में छोटी गलतियां जैसे गलत फॉर्मैट, अनट्रांसलेटेड दस्तावेज़ भी अब बहुत गंभीर रूप में देखे जा रहे हैं.

Advertisement

पिछला वीज़ा इतिहास/ओवरस्टे

अगर आपने पहले कोई वीज़ा आवेदन किया था और वह नकारा गया था, या आपने किसी देश में ओवरस्टे किया था, तो यह IRCC के लिए एक बड़ा कारण हो सकता है.

पारदर्शिता में सुधार

IRCC ने हाल ही में यह घोषणा की है कि अब वे अस्वीकृति के समय “ऑफिसर निर्णय नोट्स (officer decision notes)” भी आवेदनकर्ताओं को देंगे, ताकि वे जान सकें कि खारिज क्यों किया गया है.

सुझाव

अगर आप वीज़ा आवेदन कर रहे हैं, तो यह बहुत ज़रूरी है कि

आपके सभी दस्तावेज पूरे और सही हों

आप अपनी होम कंट्री से मजबूत “टाईज़” दिखाएं, नौकरी, संपत्ति, परिवार आदि.

यात्रा की स्पष्ट योजना बनाएं और उसे अपने आवेदन में पेश करें.

अपने बैंक स्टेटमेंट, इनकम स्लिप्स और अन्य आर्थिक दस्तावेज अच्छे से तैयार करें.

अगर पहले आपको रिजेक्ट किया गया है, तो GCMS या अन्य नोट्स प्राप्त करें और नए आवेदन में पिछली गलतियों को सुधारें.

---- समाप्त ----