क्या दुबई की तरह आसान है कनाडा घूमना? जानें कैसे मिलेगा टूरिस्ट वीज़ा, खर्च और अप्लाई करने का तरीका

अगर आप दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक... कनाडा घूमने का इरादा कर रहे हैं तो आपको कुछ खास तैयारी करनी होगी. जैसे- आपके अकाउंट में ढेर सारा पैसा होना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि ये एक महंगा देश है बल्कि इसलिए क्योंकि कनाडा की सरकार ऐसा चाहती है. आपके पास अच्छी जॉब भी होनी चाहिए, जिससे आपको अच्छी खासी कमाई हो रही हो, या फिर कोई बिसनेस आपको मोटा पैसा दे रहा हो. आपके नाम कोई ज़मीन-जायदाद हो तो सोने पे सुहागा. कनाडा की सरकार आपको खुशी से अपने देश घूमने के लिए बुलाएगी.
ये सभी शर्तें थोड़ी अजीब हैं लेकिन इसके पीछे एक कड़वी सच्चाई है. कनाडा.. भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कुछ देशों के लोगों को तभी टूरिस्ट वीज़ा देता है, जब वो ये तसल्ली कर ले कि आप अपने देश में अच्छा कमा-खा रहे हैं, अपने परिवार के साथ आपके अच्छे संबंध हैं और अपने देश में 'खुश' हैं. दरअसल, भारतीय टूरिस्ट में ये चलन देखा गया है कि वो कनाडा घूमने आते हैं और यहां आकर रिफ्यूजी क्लेम कर देते हैं यानी उनका कहना होता है कि अपने देश में मुझे खतरा है, इसलिए मैं कनाडा में शरण लेना चाहता हूं. और कनाडा को शरण देनी पड़ती है."
पाकिस्तान में तो ऐसे केस भी देखे गए हैं कि पाकिस्तान एयरलाइन्स की फ्लाइट कनाडा में लैंड हुई और एयर हॉस्टेस ने रिफ्यूजी क्लेम कर दिया. जब ये मामले हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो कनाडा सरकार को सख्त रुख अपनाना पड़ा. अब हालत ये है कि कनाडा सरकार अपने देश में आ रहे टूरिस्ट्स को भी पहले शक की नज़र से देखती है और ये सुनिश्चित करती है कि ये शख्स अपने देश वापस करेगा या नहीं. इसके लिए कई पैमाने हैं.
कनाडा टूरिस्ट वीज़ा क्या है?
कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा (जिसे Visitor Visa या Temporary Resident Visa – TRV भी कहा जाता है) विदेशी नागरिकों को सीमित अवधि के लिए देश में घूमने, परिवार या दोस्तों से मिलने या शॉर्ट ट्रिप के लिए आने की अनुमति देता है.
ये दो प्रकार का होता है:
सिंगल एंट्री वीज़ा आमतौर पर तब लगाया जाता है, जब आप बिजनेस ट्रिप या कंपनी की तरफ से जा रहे हों. वहीं, जब कोई शख्स खुद घूमने या रिश्तेदारों से मिलने जाने का प्लान करता है तो मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेता है. दोनों की कीमत एक समान है. ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप कौन-सा वीज़ा लेना चाहते हैं.
ज़रूरी दस्तावेज़
गगनदीप कहते हैं, "वीज़ा आवेदन के साथ सही डॉक्युमेंट्स देना सबसे अहम स्टेप है. इसमें कोई झूठ या चालाकी न करना बेहतर है."
कनाडा सरकार टूरिस्ट वीज़ा जारी करते समय सिर्फ एक चीज़ समझना चाहती है — क्या आप सच में घूमने आए हैं या घूमने के बहाने कनाडा में बस जाने (रिफ्यूजी/शरणार्थी बनने) की कोशिश कर रहे हैं? इसी वजह से आपके डॉक्युमेंट्स में कुछ चीज़ें बहुत क्रिटिकल मानी जाती हैं. सरकार दो तरीकों से ये तय करती है कि आपकी मंशा सही है या नहीं.
1. आर्थिक स्थिति
बैंक स्टेटमेंट, ITR, सैलरी स्लिप, बिज़नेस स्टेटमेंट.. ये सब इसी का सबूत हैं. जो बताते हैं कि आप अपने देश में कितने सक्षम हैं. कम से कम 70-80 हज़ार सैलेरी हो, बैंक में कम से कम 7-8 रुपये जमा हो, जो पिछले छह महीने से मेंटेन्ड हों. फैमिली इनकम भी दिखाई जा सकती है. अगर पैसे कम दिखते हैं, तो अधिकारी को शक हो सकता है कि आप काम तलाशने या शरण लेने आए हैं.
2. आपकी देश वापसी का भरोसा
कनाडा के लिए यह सबसे अहम फैक्टर है. सरकार देखती है कि क्या आप अपने देश वापस लौटने के लिए मजबूर या प्रतिबद्ध हैं, जैसे- स्थायी नौकरी, बिज़नेस, परिवार, शादी, बच्चे, घर या प्रॉपर्टी.. इन सब के डॉक्यूमेंट्स के जरिए सरकार ये तक करेगी कि आपके अपने देश से संबंध कितने मज़बूत हैं. जितने ज्यादा आप अपने देश से बंधे होंगे, उतनी ही संभावना है कि अधिकारी मानेगा कि आप वापस ज़रूर लौटेंगे.
स्थायी नौकरी दिखाने के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर या ऑफर लेटर लगाया जाता है. बिज़नेस में ओनरशिप डॉक्यूमेंट लगाया जाता है. परिवार की जानकारी के लिए बाकायदा फैमिली फॉर्म भरा जाता है, जिसमें आपके परिवार के हर शख्स की डिटेल होती है, वो कहां रहते हैं, क्या करते हैं. शादी-बच्चे अक्सर इस बात का प्रमाण होते हैं कि शख्स अपने बीवी-बच्चों के पास वापस लौटेगा. अपना घर या प्रॉपर्टी के कागजात आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को और मजबूत करते हैं. वापसी के टिकट भी इस बात का यकीन दिलाती है.
इसके अलावा अगर कनाडा में रह रहा आपका कोई रिश्तेदार आपको बुला रहा है तो एक इंविटेशन लेटर लगाया जाता है, जो ये बताता है कि आप किसी के बुलाने पर कुछ वक्त के लिए जा रहे हैं और फिर वापसी कर लेंगे. इस स्थिति में बुलाने वाला शख्स अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा सकता है, जो इस बात का सबूत है कि इस शख्स का रहना-खाना मेरी जिम्मेदारी है.
मजबूत आर्थिक स्थिति दिखाने और वापसी का भरोसा देने के लिए इस तरह के दस्तावेज लगाकर वीज़ा एप्लीकेशन को मजबूत किया जा सकता है. हालांकि इसमें झूठ या गलत जानकारी देना भारी पड़ सकता है.
वीज़ा एप्लाई करने का तरीका
कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए दो तरीके हैं:
Online Application (सबसे आसान तरीका)
Offline Application
अगर ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो VFS Global सेंटर जाकर पेपर फॉर्म जमा कर सकते हैं.
फीस और प्रोसेसिंग टाइम
वीजा मिलने में 1 महीने से 4 महीने तक का समय लग जाता है. वहीं, खर्च की बात की जाए तो वीजा का कुल खर्च 11 से 12 हजार के बीच होगा. इसके अलावा फ्लाइट टिकट और होटल की बुकिंग होगी.
बायोमेट्रिक प्रक्रिया में आपकी फिंगरप्रिंट्स और फोटो लिए जाते हैं. इसके लिए अपॉइंटमेंट VFS वेबसाइट पर बुक की जाती है. एक बार देने के बाद ये 10 साल तक वैध रहती है.
कनाडा में कब तक रह सकता है टूरिस्ट?
कनाडा पहुंचने पर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर आपका पासपोर्ट, वीज़ा और रिटर्न टिकट चेक करेगा. यहां कनाडा बॉर्डर स्क्योरिटी ऑफिसर आपके वीजा पर कनाडा में रुकने का वक्त बता सकता है. आमतौर पर टूरिस्ट्स को 6 महीने तक रुकने की अनुमति दी जाती है. जरूरत पड़ने पर वीज़ा एक्सटेंशन IRCC वेबसाइट से मांगा जा सकता है.
क्यों रिजेक्ट होता है वीजा?
आम रिजेक्शन के कारण- यात्रा का उद्देश्य साफ़ न होना, फंड्स या डॉक्युमेंट्स में गलती या झूठी जानकारी देना होता है. “Ties to home country” का सबूत न होना यानी वापसी का भरोसा नहीं दिखाना भी एक बड़ी वजह है.
वीज़ा अप्रूवल के लिए टिप्स
घूमने की फेमस जगह
कनाडा का हर कोना बेहद खूबसूरत है. यहां दुनिया का सबसे ज्यादा झीले हैं.