'BRICS डॉलर पर एक हमला था...', ट्रंप ने समूह के देशों पर टैरिफ लगाने की फिर दी धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यह दावा किया है कि BRICS समूह टूट रहा है और हर देश इस समूह से बाहर निकल रहा है. उन्होंने कहा, "हर कोई BRICS से बाहर निकल रहा है. कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है. BRICS डॉलर पर हमला था और मैंने उन सभी देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी."

राष्ट्रपति ट्रंप ने जोर देकर कहा कि "मैं डॉलर पर बहुत सख्त हूं, और जो कोई भी डॉलर में व्यापार करना चाहता है, उसे उन लोगों पर बढ़त मिलेगी जो ऐसा नहीं करते. जो भी BRICS में रहना चाहता है, वह ठीक है, लेकिन हम उन देशों पर टैरिफ लगाएंगे. BRICS डॉलर पर हमला था."

यह भी पढ़ें: जयशंकर ने न्यूयॉर्क में BRICS विदेश मंत्रियों संग की बैठक, बोले- ग्लोबल सुधार के लिए मजबूत आवाज है ये मंच

ट्रंप का यह बयान उस व्यापक वैश्विक संदर्भ में आया है जिसमें BRICS के सदस्य देश, जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, ईथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया, संयुक्त रूप से आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में अमेरिकी डॉलर की वैश्विक प्रभुसत्ता को चुनौती दे रहे हैं.

टैरिफ लगाकर BRICS का प्रोग्रेस रोकने का दावा

Advertisement

ट्रंप का कहना है कि उन्होंने टैरिफ लगाकर इस ब्लॉक की प्रगति को रोक दिया है. हालांकि, विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि BRICS संगठन मजबूत हो रहा है और इसके सदस्य देशों का आर्थिक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है.

ट्रंप ने विशेष रूप से भारत और अन्य BRICS देशों पर टैरिफ लगाए जाने की बात कही है, साथ ही 10% अतिरिक्त टैरिफ की चेतावनी भी दी, वो भी उन देशों को जो BRICS+ नामक संगठन में शामिल होना चाहते हैं. उनका यह रुख अमेरिकी डॉलर की वैश्विक प्रमुख मुद्रा के पद को सुरक्षित रखने की रणनीति का हिस्सा माना जाता है.

यह भी पढ़ें: 'कुछ मुल्क छेड़ रहे टैरिफ युद्ध... एकजुट होकर रहें BRICS देश', चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की अपील

BRICS का विस्तार और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है

विश्लेषकों के अनुसार, ट्रंप के दावों के बावजूद BRICS का विस्तार और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और यह समूह कई नए सदस्यों के साथ अपनी बहुलतावादी वैश्विक आर्थिक भूमिका को मजबूत कर रहा है. BRICS के अपवादों और गलतफहमियों के बावजूद, यह संगठन वैश्विक आर्थिक संतुलन में बदलाव ला रहा है.

ट्रंप ने जोर देकर कहा, "BRICS ने हमारे डॉलर को खत्म करने की कोशिश की, इसलिए मैंने कहा कि जो कोई भी इस खेल में भाग लेना चाहता है, हम उसके उत्पादों पर टैरिफ लगाएंगे." उन्होंने यह भी कहा कि "उन्होंने कहा, जैसा मैंने कहा था, हम BRICS से बाहर निकल रहे हैं... वे अब इसके बारे में बात भी नहीं करते."

Advertisement

---- समाप्त ----