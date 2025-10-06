scorecardresearch
 

सबसे सुरक्षित मौसम में आया बर्फीला तूफान, माउंट एवरेस्ट की ढलानों पर फंसे 1000 ट्रेकर्स

तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के पूर्वी ढलानों पर बेमौसम आए बर्फीले तूफान से हजारों ट्रेकर्स फंस गए. रेस्क्यू टीमों ने 350 ट्रेकर्स को सुरक्षित कुदांग पहुंचा दिया है और 200 से संपर्क में हैं. अन्य ट्रेकर्स को भी रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है.

तिब्बत में माउंट एवरेस्ट की ढलानों पर बर्फीले तूफान में लगभग 1,000 ट्रेकर्स फंस गए. (File Photo: Reuters)
तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के पूर्वी ढलान के पास हजारों की संख्या में ट्रेकर्स एक शक्तिशाली बर्फीले तूफान में फंस गए हैं. इनमें से करीब 350 ट्रेकर्स को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है. चीन की स्टेट मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी. हिमालयन रीजन में इस मौसम में बर्फीले तूफान का आना बहुत दुर्लभ घटना है. एवरेस्ट ट्रेकिंग के लिए यह सबसे उपयुक्त समय माना जाता है.

लेकिन बेमौसम शुरू हुई बर्फबारी ने ट्रेकिंग एक्टिविटी को बाधित कर दिया है और बड़े पैमाने पर इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना पड़ा है. चाइनीज ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी (China Central Television) के अनुसार, रविवार तक लगभग 350 ट्रेकर्स कुदांग टाउनशिप पहुंच चुके थे, जबकि इस क्षेत्र में फंसे सैंकड़ों ट्रेकर्स में से अन्य 200 ट्रेकर्स के साथ संपर्क स्थापित कर लिया गया है. रेस्क्यू टीमें उन्हें सुरक्षित नीचे उतारने के काम में लगी हैं. 

चीन में 8 दिन का राष्ट्रीय अवकाश होता है. इस दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक कर्मा घाटी में ट्रेकिंग के लिए पहुंचे थे, जो माउंट एवरेस्ट के पूर्वी कांगशुंग की ओर जाती है. पिछले सप्ताह के अंत में इस क्षेत्र में असामान्य रूप से भारी बर्फबारी और बारिश के बाद, यह सुंदर घाटी- जो एवरेस्ट की पूर्वी रिज के मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, खतरनाक हो गई. चेन गेशुआंग, जो 18 ट्रेकर्स के दल के साथ यहां ट्रेकिंग के लिए गए थे, उन्हें रेस्क्यू टीम ने कुदांग पहुंचाया. 

यह भी पढ़ें: माउंट एवरेस्ट के बेसकैंप तक पहुंची 63 साल की बुजुर्ग महिला, अगला टारगेट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचना

गेशुआंग ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में कहा, 'वहां बहुत अधिक नमी और ठंड थी, और हाइपोथर्मिया का खतरा था. इस साल का मौसम असामान्य है. एक गाइड ने मुझसे कहा कि उन्हें अक्टूबर में उसने कभी ऐसा मौसम नहीं देखा. और यह बहुत अचानक हो गया.' इलाके में शुक्रवार देर रात बर्फबारी शुरू हुई और शनिवार तक जारी रही, जिसने औसत 4,200 मीटर (13,800 फीट) की ऊंचाई वाले क्षेत्र को ढक दिया. चेन ने बताया कि उनकी टीम बर्फ, बादलों की गरज और बिजली की कड़कड़ाहट के बीच कैंप में एक भयानक रात गुजारी.

ट्रेकिंग रूट से बर्फ हटाने और हाइकर्स को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए, सैकड़ों स्थानीय लोग बचाव टीमों के साथ काम कर रहे हैं. जिमू न्यूज के अनुसार, बर्फीले तूफान में लगभग 1,000 से अधिक हाइकर्स फंस गए थे, जिनमें से सैंकड़ों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा चुका है और बाकी बचे हाइकर्स को भी रेस्क्यू किया जा रहा है. तिंगरी काउंटी टूरिज्म कंपनी ने सुरक्षा और सावधानी को प्राथमिकता देते हुए शनिवार देर रात से पूरे एवरेस्ट साइटिंग एरिया का एक्सेस सस्पेंड कर दिया और टिकटों की बिक्री रोक दी.

---- समाप्त ----
