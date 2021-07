माथे पर लगाई जाने वाली बिंदी पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर क्यों छाई, जानिए वजह

माथे पर लगाई जाने वाली बिंदी इन दिनों पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर छाई हुई है. दरअसल, ये मुद्दा भारत की एक एनालिस्ट के ट्वीट के बाद उठा. सोनम महाजन नाम की इस एनालिस्ट ने अपने ट्वीट में कहा था कि लगता है इस्लामाबाद के बाजार में बिंदी उपलब्ध नहीं है.

सोनम के इस ट्वीट के बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें गलत साबित करने पर तुल गए. सोनम ने अपने ट्वीट में कहा था कि उन्हें एक पाकिस्तानी पत्रकार से पता चला कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के बाजारों में बिंदी उपलब्ध नहीं हैं.

सोनम ने ट्वीट में लिखा, 'मुझे हाल में एक पाकिस्तानी पत्रकार से पता चला कि आप को इस्लामाबाद में बिंदी नहीं मिल सकती, इसके बाद मैंने रियाद में एक दोस्त से बात की, जिसने कहा कि वहां (रियाद) में हर तरह की बिंदी मिल जाएगी.'

सोनम ने ये भी जोड़ा, 'कह नहीं सकती कि पाकिस्तान के सामाजिक तानेबाने पर हंसू या इस कट्टरता पर रोऊं.'

I recently learnt from a Pakistani journalist that you don’t find bindis in Islamabad and then, I spoke to a friend living in Riyadh and she told me that you get all types of Bindis there.



Can’t tell whether to laugh at Pakistan’s social fabric or to cry at its bigotry. — Sonam Mahajan (@AsYouNotWish) July 10, 2021

सोनम ने अपनी बात के समर्थन में पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी के साथ हुई अपनी बातचीत का छोटा क्लिप भी पोस्ट किया.

सोनम के इस ट्वीट के बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्वीट्स की झड़ी लगा दी.

एक यूजर ने जवाब में लिखा- 'क्या आपने कभी डिमांड एंड सप्लाई के बारे में सुना है. इस्लामाबाद में कोई बिंदी नहीं लगाता लेकिन ये फिर भी आपको मिल जाएंगी, अगर आप सही तरह से ढूंढे. आपकी पाकिस्तानी पत्रकार दोस्त को इस बारे में नहीं पता क्योंकि उन्होंने कभी इसकी तलाश नहीं की होगी. सीधी बात है!'

Ever heard of supply and demand? No one wears bindis in Islamabad BUT you can still find them if you look properly.

Your Pakistani journalist friend doesn’t know because she ain’t looking for them. Simple! — Natasha Kundi نتاشا کُندی (@NatashaKLondon) July 12, 2021

एक और यूजर ने लिखा, 'ल्यूक डेमेंट का ब्लॉग देखो जब इस्लामाबाद के जिन्नाह मार्केट में एक जूलरी स्टाल का दौरा किया, वहां बिंदी बिक रही थी. (वो आसानी से उपलब्ध हैं लेकिन कॉमन नहीं हैं क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम महिलाएं इसे लगाती हैं.'

इस यूजर ने ये भी उल्लेख किया कि पाकिस्तान में हिंदू आबादी अधिकतर सिंध प्रांत में रहती हैं वहां बिंदी हर जगह आसानी से उपलब्ध है.

rubbish! just saw a vlog by luke damant visiting a jewelry stall in jinnah market, islamabad, selling bindis. they’re easily available, but not common because v few women in pakistan wear them. most of pakistan’s hindu population is in sindh where they’re more readily available. — deepthaid (@deepthaid) July 12, 2021

पाकिस्तान के क्वेटा शहर के बाजारों का हवाला देते हुए वकील जलीला हैदर ने लिखा, क्वेटा में हम अनेक डिजाइन देखते हैं. बिंदी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, यहां तक कि ईद पर कई मुस्लिम युवा लड़कियां बिंदी लगाती हैं. मुझे लगता है आपको गलत जानकारी है या आप पाकिस्तान के बारे में अनभिज्ञ है. मैं खुद भी हिंदू समुदाय से एकजुटता दिखाने के लिए बिंदी लगाती हूं.'

कुछ यूजर्स ने सोनम के ट्वीट पर चुटकी भी ली.

एक यूजर ने कहा कि आप बिंदी की बात कर रही है या सब्जी भिंडी की, मैंने इसे भिंडी पढ़ा.