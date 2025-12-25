Bangladesh Protest Live: लंदन से बांग्लादेश के लिए रवाना हुए तारिक रहमान, बम अटैक के बाद ढाका में हालात बेकाबू

बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं. बुधवार को ढाका में एक शक्तिशाली विस्फोट के बाद बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क उठी. इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई. विस्फोट के बाद भड़की भीड़ ने देर रात को ढाका यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की, जिससे दहशत फैल गई. हमलावर काजी नजरुल इस्लाम की कविताएं और धार्मिक नारे लगाते हुए टेबल-कुर्सियां तोड़ते रहे.

हिंसा और बवाल के बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद आज ढाका पहुंच रहे हैं. वे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से बांग्लादेशी एयरलाइंस की फ्लाइट से ढाका के लिए रवाना हो चुके हैं. तारिक की फ्लाइट दोपहर करीब 12 बजे ढाका में लैंड करेगी, जहां बीएनपी ने लाखों समर्थकों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी की है. वहीं, तारिक रहमान की वापसी को पार्टी फरवरी 2026 के चुनावों से पहले बड़ा राजनीतिक बढ़त मान रही है.

इससे पहले 19 दिसंबर को छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई थी.

बांग्लादेश में हिंसा से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज पर बने रहें...