scorecardresearch
 
Advertisement
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाइव अपडेट

Bangladesh Protest Live: लंदन से बांग्लादेश के लिए रवाना हुए तारिक रहमान, बम अटैक के बाद ढाका में हालात बेकाबू

aajtak.in | ढाका | 25 दिसंबर 2025, 8:02 AM IST

Bangladesh Protest Live Updates: तारिक रहमान के ढाका लौटने से पहले बांग्लादेश में एक बार फिर से हालात बेकाबू हो गए हैं. बुधवार को पेट्रोल बम अटैक के बाद उपद्रवियों ने नारेबाजी करते हुए ढाका यूनिवर्सिटी की मधुर कैंटीन में तोड़फोड़ की.

Violence in Bangladesh Violence in Bangladesh

बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं. बुधवार को ढाका में एक शक्तिशाली विस्फोट के बाद बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क उठी. इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई. विस्फोट के बाद भड़की भीड़ ने देर रात को ढाका यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की, जिससे दहशत फैल गई. हमलावर काजी नजरुल इस्लाम की कविताएं और धार्मिक नारे लगाते हुए टेबल-कुर्सियां तोड़ते रहे.

हिंसा और बवाल के बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद आज ढाका पहुंच रहे हैं. वे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से बांग्लादेशी एयरलाइंस की फ्लाइट से ढाका के लिए रवाना हो चुके हैं. तारिक की फ्लाइट दोपहर करीब 12 बजे ढाका में लैंड करेगी, जहां बीएनपी ने लाखों समर्थकों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी की है. वहीं, तारिक रहमान की वापसी को पार्टी फरवरी 2026 के चुनावों से पहले बड़ा राजनीतिक बढ़त मान रही है.

इससे पहले 19 दिसंबर को छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई थी.

बांग्लादेश में हिंसा से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज पर बने रहें...

8:02 AM (9 मिनट पहले)

Bangladesh Unrest Live: अंतरिम सरकार के आरोपों को छात्र विंग ने किया खारिज

Posted by :- Nitin

अवामी लीग की छात्र विंग के महासचिव शेख एनन ने छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या में संगठन की संलिप्तता के आरोपों को खारिज कर दिया है. उन्होंने हादी की हत्या के आरोपों को देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस द्वारा रची गई साजिश करार दिया. 

समाचार एजेंसी से बात करते हुए एनान ने अंतरिम सरकार की आलोचना की और हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया.

7:54 AM (18 मिनट पहले)

Bangladesh Violence: उस्मान हादी की हत्या मामले में एक और शख्स गिरफ्तार

Posted by :- Nitin

ढाका पुलिस ने इंकलाब मंच के प्रवक्ता और ढाका-8 संभावित उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी की हत्या मामले में जुबो लीग के कार्यकर्ता हिमोन रहमान सिकदर को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि सिकदर आलमगीर का सहयोगी है जो मोटरसाइकिल सवार कथित तौर पर हादी की हत्या में शामिल था.

7:46 AM (25 मिनट पहले)

ढाका के लिए रवाना हुए तारिक रहमान

Posted by :- Nitin

Bangladesh Protest Live: बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद लंदन से ढाका के लिए रवाना हो गए हैं. पार्टी सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी. बीएनपी द्वारा गंभीर सुरक्षा खतरों के रूप में वर्णित स्थिति के बीच रहमान को हीथ्रो हवाई अड्डे पर बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की उड़ान में सवार होने की तैयारी करते हुए देखा गया है.

पार्टी के मीडिया सेल के अनुसार, रहमान 24 दिसंबर को बांग्लादेशी समयानुसार रात 8:05 बजे अपने परिवार के साथ लंदन स्थित आवास से निकले और रात 10:18 बजे हवाई अड्डे पर पहुंचे. बांग्लादेश में उनकी वापसी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है.

7:42 AM (29 मिनट पहले)

बांग्लादेश: गृह मंत्रालय के मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक ने अपने पद से दिया इस्तीफा

Posted by :- Nitin

बांग्लादेश में हिंसा के बीच गृह मंत्रालय के प्रभारी मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक खुदाबख्श चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. बुधवार को राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है. खुदाबख्श को पिछले साल 11 नवंबर को मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था. वह बांग्लादेश पुलिस के पूर्व महानिरीक्षक हैं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय शांति अभियानों का व्यापक अनुभव है. उन्होंने मई 1996 में पूर्वी स्लावोनिया में संयुक्त राष्ट्र संक्रमणकालीन प्रशासन (UNTAES) में कार्यभार संभाला, जहां उन्होंने पहले उप-क्षेत्र प्रमुख और बाद में मिशन के दो क्षेत्रों में से एक में क्षेत्र प्रमुख के रूप में कार्य किया.

बता दें कि 12 दिसंबर को इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी पर हुए हमले और मौत के बाद गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी और विशेष सहायक खुदाबख्श चौधरी के इस्तीफे की मांग तेज हो गई थी. इसी पृष्ठभूमि में खुदाबख्श चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है.

(इनपुट- शिवानी)

Advertisement
Advertisement