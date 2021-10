बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर भड़कीं तसलीमा नसरीन

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर दुर्गा पूजा से शुरू हुए हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. दुर्गा पूजा के पंडालों में हुए अटैक के बाद बीते रविवार को रंगपुर में उपद्रवियों ने कई हिंदुओं के घर जला दिए. इसके बाद से ही बांग्लादेश की सरकार की आलोचना हो रही है. बांग्लादेश की लेखिका और इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ मुखर रहने वाली तसलीमा नसरीन ने इस घटना को लेकर सिलसिलेवार ट्वीट्स किए हैं और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पर भी निशाना साधा है.

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जब हजारों हिंदू बांग्लादेश में बेघर हो चुके हैं क्योंकि उनके घरों को ढहा दिया गया या जला दिया गया है और पीएम शेख हसीना आज अपने भाई शेख रसेल का जन्मदिन मना रही हैं . उन्होंने इसके अलावा एक और ट्वीट में लिखा कि बांग्लादेश के पीरगंज, रंगपुर में हाहाकार मचा हुआ है.

तसलीमा ने लापरवाह शासकों के संदर्भ में कही जाने वाली वो कहावत कि 'जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था' की तर्ज पर तंज कसा है. तसलीमा ने लिखा है, दो हिंदू गांवों को जिहादियों ने जला दिया है और हसीना बांसुरी बजा रही हैं. तसलीमा नसरीन ने इस मुद्दे पर लगातार कई ट्वीट्स किए हैं. उन्होंने ट्विटर पर अल्पसंख्यकों पर हमले के खिलाफ हिंदुओं के प्रदर्शन का एक वीडियो भी शेयर किया है.

Hasina is celebrating today her brother Sheikh Russel's birth annivrrsary when thousands of Hindus are homeless after their houses were demolished or burnt down.

Last night in Pirganj, Rangpur, Bangladesh. Two Hindu villages were burnt down by jihadis. Hasina was playing flute. pic.twitter.com/ErRQQcbhH5

तसलीमा ने इससे पहले एक ट्वीट में लिखा था, बांग्लादेश का नया नाम जिहादिस्तान हो गया है. हिंदुओं के पूजा पंडालों, मंदिरों, घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं के इस उत्पीड़न को लेकर मीडिया को खामोशी बरतने के लिए कह रही है. वहीं, उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, मुझे समझ में नहीं आता है कि जो भारतीय अपने देश की अल्पसंख्यक आबादी का समर्थन करते हैं, वो मुझसे नफरत क्यों करते हैं जबकि मैं भी अपने देश की अल्पसंख्यकों के साथ हूं.

Bangladesh's new name is Jihadistan. Hindu's puja pandals,idols,temples, houses, shops have been vandalised by Jihadis all over the country. Media was asked to be silent about Hindu persecution by PM Hasina. She has been the mother of Jihadis and the queen of Jihadistan.