'आपके योगदान और बलिदान को सलाम', काठमांडू के मेयर बालेन शाह का Gen-Z को भावुक पोस्ट

नेपाल की कमान अब सुशीला कार्की के हाथों में है. उन्होंने शुक्रवार को अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर पद की शपथ ली. वहीं. काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने अपने ट्विटर हैंडल से Gen-Z के नाम एक भावुक मैसेज लिखा.

बालेन शाह ने Gen-Z से कहा कि आपका योगदान अमूल्य है (Photo: Facebook/balenOfficial)
उन्होंने कहा कि प्रिय Gen-Z, आपके योगदान और बलिदान ने देश में बदलाव लाया है. वीर शहीदों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि. आपका योगदान अमूल्य है, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा देशभक्ति और कर्तव्य के मार्ग पर प्रेरित करता रहेगा. उन्होंने लिखा कि आप सभी को अनंत सम्मान. मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

बालेन शाह नेपाल की सियासत में वर्तमान में ऐसा नाम है, जो Gen-Z आंदोलन के केंद्र में रहा. इतना ही नहीं, बालेन शाह का नाम भी अंतरिम प्रधानमंत्री की रेस में शामिल था. हालांकि उन्होंने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई. उन्होंने कहा था कि वह अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि चुनाव में जीतकर सत्ता में आएंगे. 

वहीं, सुशीला कार्की के नाम पर ऐसे वक्त में सहमति बनी, जब दावेदारों की सूची लगातार लंबी हो रही थी. हालांकि इस मुद्दे पर कल रात सबकुछ बदल गया. नेपाल के राष्ट्रपति भवन में गुरुवार की रात एक खास मीटिंग हुई, जिसमें में नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, सेना प्रमुख अशोक राज सिग्देल, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दहल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश सिंह राउत और सुशीला कार्की मौजूद थीं.

बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई मुद्दों पर संविधान के विशेषज्ञों से राय ली गई और आखिर में ये तय हुआ कि अंतरिम सरकार में प्रमुख के तौर पर सुशीला कार्की ही सही उम्मीदवार होंगी. नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के तैयारियां तो गुरुवार रात से ही होने लगी थीं, लेकिन नाम का ऐलान शुक्रवार को किया गया. नए प्रधानमंत्री के लिए गृहमंत्रालय के निर्माणाधीन इमारत में पीएम का अलग कमरा भी तैयार किया गया है, जिसमें फर्नीचर भी रखा जा रहा है.

