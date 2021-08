तालिबान के कहर के बीच पंजशीर में वॉलीबॉल खेलते नजर आए अमरुल्ला सालेह, VIDEO आया सामने

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जा जमाने के बाद हालात खराब होते जा रहे हैं. सिर्फ पंजशीर प्रांत को छोड़कर बाकी अन्य प्रांतों पर तालिबानी लड़ाकों का कब्जा हो गया है. 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए थे. उप-राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह अब भी तालिबान से लोहा ले रहे हैं और पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं. गनी के देश से भागने के बाद सालेह ने संविधान के अनुसार, खुद को अफगानिस्तान का केयरटेकर राष्ट्रपति घोषित कर दिया था. हालांकि, कई दिनों तक सालेह सामने नहीं आए और पर्दे के पीछे रहकर ही तालिबानी लड़ाकों के खिलाफ रणनीति बनाते रहे. सालेह के फोटोज और वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वह वॉलीबॉल खेलते दिख रहे हैं.

पंजशीर घाटी में वॉलीबॉल खेल रहे सालेह

तालिबानी लड़ाकों से निपटने के लिए पंजशीर प्रांत की फौज पूरी तरह से तैयार है. इसी घाटी में पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद मसूद और अमरुल्ला सालेह भी मौजूद हैं. तालिबान के खिलाफ लगातार रणनीति बनाई जा रही है. सोमवार को सामने आए सालेह के नए वीडियो में वह काफी खुश दिखाई दे रहे हैं. वह स्थानीय बच्चों के साथ वॉलीबॉल खेलते दिख रहे हैं. पंजशीर प्रोविनेंस ने ट्विटर अकाउंट पर यह वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में सालेह के आसपास खेलते बच्चों के अलावा, उनकी सिक्योरिटी में तैनात जवान भी दिखाई दे रहे हैं.

