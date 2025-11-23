scorecardresearch
 

गुप्त ऑपरेशन, मादुरो सरकार को 'उखाड़ फेंकने' की तैयारी... वेनेजुएला पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका

चार अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर है कि अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ नए चरण के ऑपरेशंस शुरू करने की तैयारी में है. निकोलस मादुरो पर बढ़ते दबाव के बीच ऑपरेशंस पहले चरण में हो सकती हैं. ट्रंप प्रशासन मादुरो पर ड्रग तस्करी का आरोप लगाता रहा है, जबकि मादुरो इन आरोपों को खारिज करते हैं.

अमेरिका वेनेजुएला पर हमले की तैयारी कर रहा है. (Images: Reuters)
अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच रहा है. चार वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ट्रंप प्रशासन आने वाले दिनों में वेनेजुएला को लेकर नए चरण के ऑपरेशंस शुरू करने की तैयारी कर रहा है. हालांकि इन कार्रवाइयों के समय और दायरे को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि चर्चाएं बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती चरण में कॉवर्ट ऑपरेशंस यानी गुप्त अभियानों की शुरुआत हो सकती है. हाल के हफ्तों में अमेरिकी सेना की कैरेबियन क्षेत्र में बढ़ती तैनाती को देखते हुए संभावित कार्रवाई की अटकलें तेज हो गई थीं. चारों अधिकारियों ने गोपनीयता के चलते नाम न उजागर करने की शर्त पर जानकारी साझा की.

यह भी पढ़ें: क्या वेनेजुएला पर तीनतरफा हमला करेगा अमेरिका? ट्रंप की सेना के सामने कितने दिन टिक पाएंगे मादुरो

व्हाइट हाउस और CIA ने इस पर प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है. वहीं ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया कि वेनेजुएला के खिलाफ किसी विकल्प को नकारा नहीं जा सकता. उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में ड्रग्स की बाढ़ रोकने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं."

निकोलस मादुरो की सरकार को 'उखाड़ फेंकने' की चेतावनी

अमेरिका लंबे समय से दावा कर रहा है कि मादुरो सरकार अवैध ड्रग व्यापार में शामिल है, जिसे मादुरो सिरे से खारिज करते रहे हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट में दो अधिकारियों के के हवाले से बताया गया है कि, ट्रंप प्रशासन ने विकल्पों में "मादुरो सरकार को उखाड़ फेंकने" की संभावना भी शामिल की है. मादुरो का कहना है कि अमेरिका उन्हें सत्ता से हटाना चाहता है, और वेनेजुएला की जनता और सेना इसका विरोध करेगी.

इस बीच, अमेरिकी FAA ने वेनेजुएला के ऊपर उड़ान भरने को "खतरनाक" बताते हुए सावधानी बरतने की चेतावनी दी. इसके बाद तीन अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों ने शनिवार को वेनेजुएला से उड़ानें रद्द कर दी हैं.

यह भी पढ़ें: मादुरो से भिड़ने को तैयार ट्रंप, कहा- उनके दिन गिने-चुने, वेनेजुएला के पास US आर्मी ने भेजे Jets और ड्रोन

वेनेजुएला के संगठन को आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी 

अमेरिका सोमवार को Cartel de los Soles को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने की तैयारी में है. ट्रंप प्रशासन का दावा है कि मादुरो इस कार्टेल का नेतृत्व करते हैं. हालांकि मादुरो इसे फर्जी और राजनीतिक आरोप बताते रहे हैं.

अमेरिकी रक्षा सचिव पिट हेगसेथ ने कहा कि आतंकवादी संगठन घोषित होने के बाद अमेरिका के पास वेनेजुएला के खिलाफ "कई नए विकल्प" खुल जाएंगे. ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका मादुरो की संपत्तियों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रहार कर सकता है.

हालांकि ट्रंप ने बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की भी संभावना खुली रखी है, लेकिन मौजूदा बढ़ती सैन्य गतिविधियां क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता को और बढ़ा सकती हैं.

---- समाप्त ----
