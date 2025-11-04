मादुरो से भिड़ने को तैयार ट्रंप, कहा- उनके दिन गिने-चुने, वेनेजुएला के पास US आर्मी ने भेजे Jets और ड्रोन

अमेरिका दुनिया में जंग का एक नया मोर्चा खोल रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में निकोलस मादुरो के दिन 'गिने-चुने' रह गए हैं. ट्रंप ने ये बयान तब दिया जब अमेरिका 35 से अधिक वर्षों में पहली बार कैरिबियन में सबसे बड़ा सैन्य निर्माण/अपग्रेडेशन कर रहा है.

राष्ट्रपति ने यह टिप्पणी रविवार को प्रसारित एक इंटरव्यू में कहा कि मादुरो का शासन न केवल अमेरिका में ड्रग्स और अपराध का जरिया रहा है बल्कि

वेनेज़ुएला के लोगों के बड़े पैमाने पर पलायन के लिए भी जिम्मेदार है.

ट्रंप ने कहा, "वे हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, सिर्फ ड्रग्स के मामले में ही नहीं. उन्होंने हमारे देश में लाखों लोगों को फेंक दिया है जिन्हें हम नहीं चाहते थे, जेलों से लोग आए हैं. उन्होंने अपनी जेलें हमारे देश में खाली कर दीं." "अगर आप गौर करें, तो उन्होंने अपने मानसिक संस्थानों और पागलखानों को भी संयुक्त राज्य अमेरिका में खाली कर दिया है."

बता दें कि 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो के साथ अमेरिका का तनाव चरम पर है. ट्रंप प्रशासन मादुरो को "नार्को-टेररिस्ट" मानता है और उन पर कथित ड्रग तस्करी से जुड़े आरोपों पर सैन्य कार्रवाई कर रहा है. इसी सिलसिले में ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में निकोलस मादुरो के दिन 'गिने-चुने' रह गए हैं.

मादुरो 2013 से वेनेजुएला पर शासन कर रहे हैं. आरोप है कि उन्होंने 2019 और 2023 में लगातार दो चुनावों में धांधली की थी. पर्यवेक्षक यह भी मानते हैं कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुए होते तो वह बुरी तरह हार जाते.

वेनेजुएला की विपक्षी नेता और 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने कहा है कि अगर मादुरो को सत्ता से हटा दिया जाता है तो मादुरो के शासन से भागे 80 लाख वेनेजुएलावासियों में से कई अपने देश लौट जाएंगे.

अमेरिका की सैन्य तैयारी

अमेरिकी सेना कैरिबियन में लंबे समय से बंद पड़े शीत युद्ध के दौरान के एक नौसैनिक अड्डे को अपग्रेड कर रही है. इससे पता चलता है कि वहां निरंतर सैन्य अभियानों की तैयारी चल रही है. इससे एक संकेत मिलता है कि अमेरिका वेनेजुएला में संभावित सैन्य कार्रवाई कर सकता है.

प्यूर्टो रिको में स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डा रूजवेल्ट डोड्स.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स द्वारा ली गई तस्वीरों के अनुसार प्यूर्टो रिको में पूर्व रूज़वेल्ट रोड्स नौसैनिक अड्डे पर निर्माण कार्य चल रहा था. इसे अमेरिकी नौसेना ने 20 साल से भी ज़्यादा समय पहले बंद कर दिया था. अब इसे फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाया जा रहा है.

अमेरिका का ये नौसैनिक अड्डा वेनेजुएला से लगभग 500 मील की दूरी पर स्थित हैं.

2004 में नौसेना के इस अड्डे से हटने से पहले रूज़वेल्ट रोड्स दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी नौसैनिक अड्डों में से एक था. एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि यह अड्डा एक रणनीतिक स्थान पर स्थित है और उपकरण इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है.

रूज़वेल्ट रोड्स पर लैंडिंग और टेक-ऑफ क्षमताओं को अपग्रेड करने के अलावा अलावा अमेरिका प्यूर्टो रिको और यूएस वर्जिन द्वीप समूह के सेंट क्रॉइक्स में सिविलियन हवाई अड्डों पर सुविधाओं का निर्माण कर रहा है. ये स्थान भी वेनेजुएला से लगभग 500 मील की दूरी है.



