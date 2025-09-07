'मुझे परवाह नहीं...', वेनेजुएला के जहाज पर हमले को वॉर क्राइम कहे जाने पर जेडी वेन्स ने किया बचाव

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बरकरार है. शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका वेनेजुएला में "रेजीम चेंज" यानी सत्ता में बदलाव की बात नहीं कर रहा है. हालांकि इसी बीच अमेरिका ने कैरिबियन क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाते हुए अतिरिक्त 10 स्टेल्थ फाइटर जेट्स तैनात करने का आदेश दिया है. इस कदम से वेनेजुएला के लोग संभावित अमेरिकी कार्रवाई को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं. वहीं वेनेजुएला के जहाज पर अमेरिकी हमले का उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स ने बचाव किया है.

वेनेजुएला के जहाज पर हमले को लेकर अमेरिका के अंदर भी बहस तेज हो गई है. उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "हमारे नागरिकों को जहर देने वाले कार्टेल सदस्यों को मारना हमारी सेना का सबसे अच्छा उपयोग है."

यह भी पढ़ें: ट्रंप के पास क्या सबूत हैं कि मारे गए लोग ड्रग तस्कर थे? वेनेजुएला के जहाज पर अमेरिकी हमले पर उठे सवाल

जेडी वेन्स के बयान पर ब्रायन क्रैसेनस्टीन नामक यूजर ने जवाब दिया, "किसी दूसरे देश के नागरिकों की हत्या करना, जो बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के हो, उसे वॉर क्राइम कहा जाता है." इस पर वेन्स ने जवाब दिया, "मुझे परवाह नहीं कि आप इसे क्या कहते हैं."

ट्रंप के आरोप, निकोलस मादुरो का जवाब

अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला में हुए 2024 के चुनावों पर एक बार फिर सवाल उठाते हुए कहा, "हम उस बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन हम इस तथ्य पर बात कर रहे हैं कि आपके यहां एक चुनाव हुआ था, जो काफी अजीब था." यह वही चुनाव है जिसे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार ने अपनी जीत बताया था.

Advertisement

मादुरो ने इसी हफ्ते आरोप लगाया था कि अमेरिका सैन्य खतरे के जरिए "रेजीम चेंज" की कोशिश कर रहा है. उन्होंने स्टेट टेलीविजन पर कहा, "अमेरिका की सरकार को वेनेजुएला और पूरे लैटिन अमेरिका में हिंसक रेजीम चेंज की योजना छोड़ देनी चाहिए और संप्रभुता, शांति, स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए."

निकोलस मादुरो ने आगे कहा, "मैं ट्रंप का सम्मान करता हूं. हमारे बीच जो भी मतभेद रहे हों, वे कभी भी सैन्य संघर्ष की वजह नहीं बन सकते. वेनेजुएला हमेशा बातचीत और संवाद के लिए तैयार रहा है."

अमेरिकी हमले के बाद समुद्र में डूबी नाव

डोनाल्ड ट्रंप ने तनावों के बीच ड्रग वॉर से निपटने का नया तरीका अपनाने की झलक दिखाई. मंगलवार को अमेरिकी सेना ने एक कार्रवाई में वेनेजुएला की एक नाव पर हमला कर उसे डुबो दिया और 11 लोगों की मौत हो गई. ट्रंप ने दावा किया कि यह नाव अवैध नशीले पदार्थों को अमेरिका पहुंचाने की कोशिश कर रही थी.

यह भी पढ़ें: वेनेजुएला को लेकर क्या है ट्रंप का प्लान? आए दिन तैनात कर रहे सेना, अब भेजा एक और युद्धपोत

वेनेजुएला में अमेरिकी हमले का डर

स्थानीय लोगों में इस कार्रवाई से डर का माहौल है. एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी सर्जियो होगुएरा ने कहा, "कुछ लोगों को तो यह भी नहीं पता कि वे कल जिंदा जागेंगे या नहीं, क्योंकि बमबारी हो सकती है. मैं कहूंगा यह गैर-जिम्मेदाराना है, क्योंकि लोग शांति चाहते हैं. हम वेनेजुएलन हैं और हमने कभी इस तरह की समस्याएं नहीं देखी हैं."

Advertisement

---- समाप्त ----