वेनेजुएला को लेकर क्या है ट्रंप का प्लान? आए दिन तैनात कर रहे सेना, अब भेजा एक और युद्धपोत

अमेरिका ने कैरेबियन क्षेत्र में सात युद्धपोत और एक न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर वेनेजुएला पर दबाव बढ़ा दिया है. वॉशिंगटन का दावा है कि यह एंटी-ड्रग ट्रैफिकिंग मिशन है, जबकि वेनेजुएला के नेता को लगता है कि असली निशाना उनकी सरकार है. राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिका 'नार्को-टेरर कार्टेल' का सरगना बताता है और उनकी गिरफ्तारी पर 50 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित कर रखा है.

वेनेजुएला के करीब पहले से ही सात युद्धपोत और न्यूक्लियर-पावर्ड सबमरीन तैनात हैं. (File Photo- AP)

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मानो वेनेजुएला पर हमले की पूरी तैयारी में जुटे हैं. इस तेल उत्पादक देश के करीब अमेरिका लगभग हर रोज अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है. एक और अमेरिकी युद्धपोत को शुक्रवार रात अटलांटिक सागर की तरफ बढ़ते देखा गया है. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह तैनाती वेनेजुएला की समुद्री सीमा के पास दक्षिण कैरेबियन सागर में 'एंटी-ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेशन' का हिस्सा है. तथाकथित ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए अब तक सात युद्धपोतों की तैनाती की गई हैं, जिनमें कुछ तो क्रूज मिसाइलों से लैस है. इनके अलावा न्यूक्लियर-पावर्ड सबमरीन की भी इस तैनाती की गई है.

अमेरिकी युद्धपोत 'लेक ईरी' के बारे में बताया जा रहा है कि यह पिछले दो दिनों से पोर्ट ऑफ रोडमैन (पनामा नहर के पैसिफिक एंट्रेंस पॉइंट) पर खड़ा था. सिग्नल मिलने के बाद पनामा लोकल टाइम के मुताबिक, रात 9.30 बजे अटलांटिक के लिए रवाना हुआ. अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर ड्रग कार्टेल चलाने का आरोप लगाया है, और सैन्य तैनाती इलाके में ड्रग तस्करों से निपटने के लिए है. दूसरी तरफ, वेनेजुएला शासन का मानना है कि असल निशाना उनका देश ही है.

यह भी पढ़ें: वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर ट्रंप का शिकंजा, मादुरो की गिरफ्तारी पर रखा 50 मिलियन डॉलर का इनाम

राष्ट्रपति ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल से ही निकोलस मादुरो पर ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप लगाते रहे हैं. यहां तक कि उनकी सरकार को गैरकानूनी तक बताते रहे हैं. इसी अगस्त की शुरुआत में अमेरिका ने मादुरो को गिरफ्तार करने वालों के लिए इनाम दोगुना कर 50 मिलियन डॉलर यानी 440 करोड़ रुपये से ज्यादा कर दिया था.

अमेरिकी युद्धपोत लेक ईरी ने पनामा नहर में प्रवेश किया है और कैरेबियन की ओर बढ़ रहा है. (Photo- Reuters)

अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लीविट ने गुरुवार को कहा था, "मादुरो शासन वैध सरकार नहीं है. यह एक नार्को-टेरर कार्टेल है. मादुरो वैध राष्ट्रपति नहीं हैं, बल्कि इस ड्रग कार्टेल के भगोड़े सरगना हैं."

'ड्रग ट्रैफिकिंग' से निपटने के लिए अमेरिका की तैयारी!

अब तक अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर अटैक की सार्वजनिक रूप से कोई धमकी नहीं दी गई है लेकिन ट्रंप की धमकियां खासतौर से देश के ताकतवर आपराधिक गिरोहों पर केंद्रित रही हैं, खासकर कोकेन तस्करी करने वाले "कार्टेल दे लॉस सोलेस" पर, जिसे ट्रंप प्रशासन ने एक आतंकी संगठन घोषित कर रखा है और इसका नेतृत्व मादुरो पर करने का आरोप लगाया गया है.

वर्तमान में सात अमेरिकी युद्धपोत और एक न्यूक्लियर-पावर्ड फास्ट अटैक सबमरीन इस क्षेत्र में हैं या जल्द पहुंचने वाले हैं. इनके साथ 4,500 से ज्यादा सेलर्स और मरीन्स भी हैं. अमेरिकी नौसैनिक बल में शामिल युद्धपोतों में यूएसएस सैन एंटोनियो, यूएसएस इवो जीमा और यूएसएस फोर्ट लॉडरडेल शामिल हैं.

कुछ युद्धपोत हवाई संसाधनों जैसे हेलिकॉप्टर ले जा सकते हैं, जबकि कुछ टॉमहॉक क्रूज मिसाइल भी दागने में सक्षम हैं. अमेरिकी मिलिट्री ने हाल ही में P-8 स्पाई प्लेन्स भी क्षेत्र में तैनात किए हैं, जो इंटरनेशनल वॉटर के ऊपर उड़ान भरकर इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहे हैं.

'ड्रग ट्रैफिकिंग' कैसे हो रहा है और ट्रंप का फोकस क्या है?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ड्रग कार्टेल्स से लड़ना उनकी सरकार की प्राथमिकता है. अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि यह सैन्य कदम उन कार्टेल्स से आने वाले खतरों को रोकने के लिए है. हालांकि यह साफ नहीं है कि इतनी सैन्य मौजूदगी असल में ड्रग ट्रैफिकिंग को कितना बाधित कर पाएगी.

यह भी पढ़ें: राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से झटका... 6 लाख वेनेजुएलाई नागरिकों की सुरक्षा हटाने वाले प्लान पर लगी रोक

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादातर समुद्री ड्रग ट्रैफिकिंग पैसिफिक रूट से अमेरिका पहुंचती है, जबकि अमेरिकी फोर्स अटलांटिक क्षेत्र में है. इनके अलावा, कैरेबियन से आने वाली खेप भी अधिकतर क्लैंडेस्टाइन फ्लाइट्स अमेरिका में प्रवेश करती है.

निकोलस मादुरो, वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं और ट्रंप का आरोप है कि वह 'ड्रग कार्टेल' चलाते हैं. (फाइल फोटो)

ट्रंप प्रशासन का कहना है कि सेना का इस्तेमाल ड्रग कार्टेल्स और क्रिमिनल ग्रुप्स के खिलाफ किया जा सकता है, और पेंटागन को इसके लिए विकल्प तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. फिर भी, अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि कैरेबियन में मौजूद अमेरिकी फोर्स भले ही अहम हो, लेकिन इतनी छोटी है कि वेनेजुएला की चेतावनी के मुताबिक किसी बड़े और लंबे ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाएगी.

वेनेजुएला की 'ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेशन्स' से निपटने की तैयारी!

वेनेजुएला की तरफ से भी कुछ तैयारियां की जा रही हैं. जैसे कि सोमवार को कोलंबिया बॉर्डर पर 15,000 सुरक्षा बलों की तैनाती की घोषणा की गई, ताकि 'ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेशन्स' को रोका जा सके. अगले ही दिन सरकार ने कहा कि वे अपने समुद्री क्षेत्र की निगरानी ड्रोन और नेवी शिप्स से करेंगे. मादुरो ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी "खतरों" का जवाब देने के लिए 40 लाख से ज्यादा मिलिशिया सदस्यों को सक्रिय किया गया है.

जब अमेरिका ने पनामा पर किया था अटैक...

गौर करने वाली बात ये भी है कि 1989 में जब अमेरिका ने पनामा पर हमला किया था और यहां के नेता मैनुएल नॉरिएगा को पकड़ने का प्लान बनाया था तब उसने यहां लगभग 28,000 सैनिक तैनात किए थे. इसकी तुलना में अमेरिका की सैन्य संख्या वेनेजुएला क्षेत्र में कम है. अगर ट्रंप सच में हमले का प्लान बना रहे होंगे तो यहां और भी अमेरिकी सैनिकों की तैनाती देखी जा सकती है.

रिपोर्ट्स की मानें तो यह संभव है कि यह सैन्य जमावड़ा वेनेजुएला पर किसी तरह के स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है. मसलन, किसी भी ड्रग ऑपरेशन्स के लिए आमतौर से माना जाता है कि इतनी फोर्स की नौबत नहीं पड़ती, लेकिन एक देश पर आक्रमण के लिए इतनी कम सेना भी नुकसानदेह साबित हो सकता है लेकिन ट्रंप की आक्रामकता को देखते हुए यह जरूर माना जा सकता है कि वेनेजुएला के खिलाफ एक्शन के लिए वह कुछ तो प्लान कर रहे हैं.

