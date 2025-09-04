ट्रंप के पास क्या सबूत हैं कि मारे गए लोग ड्रग तस्कर थे? वेनेजुएला के जहाज पर अमेरिकी हमले पर उठे सवाल

अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते इस समय बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं. वेनेजुएला के जहाज पर अमेरिकी हमले ने इन संबंधों को और खराब कर दिया. इस हमले में 11 लोगों की मौत पर बवाल मच गया है.

अमेरिका ने वेनेजुएला के जिस जहाज पर सैन्य हमला किया. उसमें सवार लोगों को ड्रग तस्कर बताया था. लेकिन वेनेजुएला के विपक्षी नेता ने इन 11 लोगों की मौत को लेकर अमेरिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

वेनेजुएला के विपक्षी नेता हेनरिक कैप्रिलेस ने दो सितंबर को वेनेजुएला के जहाज पर अमेरिकी हमले पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिका के पास क्या सबूत हैं कि इस जहाज में सवार लोग ड्रग तस्कर थे?

उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वेनेजुएला के जहाज में सवार लोगों की संख्या और उनकी नागरिकता का अमेरिका को कैसे पता चला. अमेरिका और वेनेजुएला की सरकारों के बीच पारदर्शिता की कमी का खामियाजा निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ रहा है.

बता दें कि पेंटागन ने कहा था कि जिस जहाज को निशाना बनाया गया था. उसमें कथित तौर पर ड्रग तस्कर थे. ड्रग की तस्करी की वजह से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है. अमेरिका ने दक्षिणी कैरीबियाई क्षेत्र में अपने युद्धपोतों और सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है.

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो का कहना है कि वेनेजुएला ड्रग तस्करी में अव्वल है. अब ड्रग्स ले जा रहे जहाजों को रोकने से काम नहीं चलेगा बल्कि इन्हें उड़ा देना होगा.

उन्होंने मेक्सिको सिटी में संकेत दिए ट्रंप सरकार वेनेजुएला की ओर से भेजी जा रही ड्रग्स खेपों पर इस तरह सैन्य कार्रवाई करती रहेगी.

वहीं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि ट्रंप दरअसल वेनेजुएला में सरकार बदलना चाहते हैं. वह ड्रग्स जैसे मनगढ़ंत आरोप लगाकर तख्तापलट की कोशिशों में लगे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर वेनेजुएला की ओर जा रहे एक जहाज पर सैन्य हमला किय गया. ये सैन्य कार्रवाई उस समय की गई, जब आतंकी अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नशीले पदार्थों की खेप लेकर अमेरिका की ओर जा रहे थे. इस हमले में 11 आतंकियों को मार गिराया गया था.

