...तो क्या जिंदा है अल कायदा चीफ आयमान अल जवाहिरी? इंटरनेट पर जारी किया गया 60 मिनट का वीडियो

9/11 आतंकी हमले की बरसी पर अल क़ायदा के आधिकारिक चैनल As-Sahab media ने टेलीग्राम चैनल पर अल जवाहिरी का 60 मिनट का वीडियो जारी किया है. ये वीडियो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में जारी किया गया है. 60 मिनट के इस वीडियो का टाइटल है 'Jerusalem will not be Judaized'

ओसामा बिन लादेन के बाद अलक़ायदा की कमान सम्भालने वाला अल ज़वाहिरी पिछले काफ़ी वक्त अंडर ग्राउंड था, जवाहिरी की बीमारी से मौत की खबरें भी नवंबर 2020 में सामने आई थीं, जिसके बाद ज़वाहिरी का न कोई वीडियो सामने आया था, न उस से जुड़ी कोई जानकारी. लेकिन अमेरिका में 9/11 हमले की बरसी के दिन अल क़ायदा ने अल ज़वाहिरी का नया वीडियो जारी किया है जिसमें अल जवाहिरी पूरी तरह स्वस्थ्य दिखाई दे रहा है.

टेलीग्राम पर चला था प्रोमो

दरअसल, 11 सितम्बर को सुबह से ही कुछ टेलीग्राम चैनल पर लगातार अल क़ायदा के ऑफिशियल चैनल As-sahab media ने 'Coming Soon' का प्रोमो चलाना शुरू कर दिया था. उसके बाद सबसे पहले अल अल ज़वाहिरी की लिखी हुई 852 पेज की बुक को टेलीग्राम चैनल पर रिलीज़ किया गया जिसमें अल ज़वाहिरी ने अल क़ायदा के भविष्य को लेकर बातों के अलावा, अल ज़वाहिरी ने कश्मीरी जिहादी इलयास कश्मीरी जिसे अमेरिका ने साल 2011 में पाकिस्तान में ड्रोन हमले में मार गिराया था और अल क़ायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट के चीफ़ मौलाना असीम उमर को याद किया.

बता दें कि असीम उमर एक भारतीय था जिसे अफगनिस्तान फ़ोर्स ने साल 2019 में अफगनिस्तान में मार गिराया था, किताब के बारे में दावा ये किया गया की यह अप्रैल 2021 में लिखी गयी है. बुक रिलीज़ करने के घंटों बाद अल ज़वाहिरी का 60 मिनट का वीडियो जारी किया गया जिसमें ज़वाहिरी ने साल 2020 में मारे गए अल क़ायदा के कई आतंकियों को याद किया और उनकी तारीफ़ की.

वीडियो में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी का भी जिक्र

वीडियो में अफगनिस्तान में हालिया डिवेलप्मेंट के बारे में या तालिबान का कोई भी ज़िक्र नहीं है. वीडियो में सिर्फ़ एक बार अफगानिस्तान का ज़िक्र किया गया है जिसमें अल जवाहिरी कह रहा है कि 20 साल की लड़ाई के बाद टूटा और बिखर चुका अमेरिका आख़िरकार अफगनिस्तान से वापस लौट रहा है.

जवाहिरी ने मारे गए आतंकियों को किया याद

वीडियो में अमेरिका में 9/11 के बारे में अल जवाहिरी बात करता हुआ सुनाई दे रहा है. अल जवाहिरी कह रहा है कि हमें उन 19 मुजाहिद्दीन इस्लाम के लड़कों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अमेरिका के दिल को घायल किया और ऐसा हमला किया जिसका स्वाद अमेरिका ने इस से पहले कभी नहीं चखा था.

वीडियो में कई जिहादी फ़ाइटर्स को भी दिखाया गया. वीडियो जारी होने के बाद ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं कि क्या अल ज़वाहिरी जिसके नवम्बर 2020 में मौत की खबर आइ थी वो ज़िंदा है?? हालाँकि 2020 में जब अल ज़वाहिरी की मौत की खबर आई थी उस वक्त अल क़ायदा ने भी मौत की खबर को झूठा बताया था.