ट्विटर खरीदने के बाद Elon Musk का नया ट्वीट, अब Coca Cola की बारी!

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) के बाद अब टेस्ला सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) ने Coca Cola खरीदने की बात कही है. दरअसल, ट्विटर को खरीदने के बाद से Elon Musk सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं. वे एक के बाद एक कई ट्वीट कर रहे हैं. इस दौरान Elon Musk ने अगली बार कोका कोला खरीदने की बात कही है.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in